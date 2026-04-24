Pronostico Liverpool-Crystal Palace: stavolta nessuna “bestia nera”

Liverpool-Crystal Palace è una partita valida per la trentaquattresima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16:00: diretta tv, statistiche, probabili formazioni, pronostico.
Il Liverpool si è consolato per l’eliminazione dalla Champions League aggiudicandosi al fotofinish il sempre molto sentito derby con l’Everton (1-2). Per giunta espugnando il nuovo stadio dei Toffees con un colpo di testa di capitan van Dijk al decimo minuto di recupero, quando la gara sembrava ormai conclusa. Le reti decisive dei Reds nell’extra-time sono diventate peraltro un “classico” nel Merseyside Derby, visto che contro nessun’altra squadra il Liverpool ha vinto più partite (6) segnando dopo il 90′. Ma, oltre ad aver ribadito la superiorità cittadina, gli uomini di Arne Slot hanno ottenuto una vittoria fondamentale per consolidare il quinto posto in una giornata in cui il Chelsea, la minaccia principale alla qualificazione alla prossima Champions League, ha perso rovinosamente ed è scivolato a -6, con una partita in più.
Questo significa che al Liverpool potrebbero bastare un paio di vittorie per raggiungere l’unico obiettivo rimasto in una stagione che non può soddisfare i tifosi dei Reds, che si aspettavano ben altro.
Slot, in tal senso, ha di fronte una sorta di “match point” (o qualcosa che gli somiglia parecchio) nell’incontro di Anfield Road – stadio in cui il Liverpool ha incassato una sola sconfitta nelle ultime 10 di campionato – con il Crystal Palace, distratto dall’imminente semifinale di Conference League con lo Shakhtar Donetsk.
Palace focalizzato sulla Conference
Le Eagles, reduci dallo 0-0 con il West Ham, in Premier hanno ormai ben poco da dire, sebbene la classifica sia ancora molto corta e non siano ancora matematicamente fuori dalla corsa all’Europa. L’attenzione di Oliver Glasner e i suoi uomini però è rivolta interamente alla coppa. Non a torto, perché se dovessero riuscire a sollevarla sarebbe il loro primo trofeo europeo in assoluto. Il Palace, in ogni caso, non sembra assolutamente in vacanza per quanto riguarda il campionato, venendo da ben quattro risultati utili.
Glasner dovrebbe ruotare qualcosa a livello di formazione, magari preservando quel Wharton che ha già saltato il derby con il West Ham per un problema muscolare. Dall’altro lato, Slot dovrà dare fiducia al terzo portiere, Woodman, visti gli infortuni di Alisson e di Mamardashvili.
Come vedere Liverpool-Crystal Palace in diretta tv e in streaming
Liverpool-Crystal Palace è in programma sabato alle 16:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.
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Il pronostico
Il Liverpool cerca l’affondo decisivo per blindare il ritorno nell’Europa che conta. Gli uomini di Arne Slot arrivano carichi di adrenalina dopo l’eroica vittoria nel derby con l’Everton, firmata al 100′ da van Dijk, un successo che ha scavato un solco di 6 punti sul Chelsea. Di fronte, un Crystal Palace che vive il paradosso di essere la “bestia nera” recente dei Reds, ma che ha la testa (comprensibilmente) proiettata alla storica semifinale di Conference League contro lo Shakhtar. Nonostante le Eagles siano imbattute negli ultimi 4 scontri diretti, le motivazione di Salah e compagni ed il fattore Anfield dovrebbero spezzare questo piccolo ma significativo tabù in una gara da almeno due gol complessivi.
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Le probabili formazioni di Liverpool-Crystal Palace
LIVERPOOL (4-2-3-1): Woodman; Frimpong, Konaté, van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Szoboszlai; Salah, Wirtz, Gakpo; Isak.
CRYSTAL PALACE (3-4-2-1): Henderson; Canvot, Richards, Lacroix; Munoz, Lerma, Hughes, Mitchell; Sarr, Johnson; Mateta.
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