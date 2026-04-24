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Pronostici Betis-Real Madrid: marcatore e tiri in porta

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Betis-Real Madrid, le dritte in chiave player building riguardanti il prossimo impegno di Liga spagnola. Ecco i dettagli

Per rilanciare la disperata corsa al Barcellona in vetta alla classifica, il Real Madrid non ha alternativa alla vittoria. Nel fortino del Real Betis, però, i Blancos saranno chiamati ad una prestazione convincente sotto tanti punti di vista per riuscire a strappare punti allo stadio La Cartuja.

Antony esulta dopo il gol
Pronostici Betis-Real Madrid: marcatore e tiri in porta (Ansa Foto) – IlVeggente.it

Dopo aver recuperato Antony – che ha scontato il turno di squalifica contro il Girona – e Diego Llorente, out nella stessa sfida per infortunio, Pellegrini può far leva sul suo undici titolare.

Proprio il brasiliano ex Manchester United – un fattore nelle sfide contro il Real – potrebbe salire in cattedra con una prestazione di un certo tipo, magari impreziosita da almeno due tiri nello specchio di porta difeso da Lunin.

La scricchiolante difesa di Arbeloa – come successo contro l’Alaves – dovrebbe inoltre concedere non poche occasioni al centravanti avversario: i quattro tiri che Martinez ha indirizzato nella porta del Real al Bernabeu rappresentano una base solida dalla quale partire.

Un attaccante dal killer instinct di Cucho Hernandez – autore di otto gol in stagione, frutto anche dei 72 tiri complessivamente provati – rappresenta una soluzione intrigante in chiave quasi marcatore con sostituto.

Sull’altro versante, oltre a Mbappé marcatore plus, diventa piuttosto difficile prescindere da Valverde e Brahim Diaz: complice l’emergenza infortuni, Arbeloa si affida al talento e all’imprevedibilità dei suoi jolly per riuscire ad indirizzare una contesa piuttosto complicata.

Mbappé marcatore plus, Cucho Hernandez quasi marcatore con sostituto; Antony Over 1,5 tiri in porta plus, Valverde e Brahim Diaz Over 0,5 tiri in porta plus si trovano a quota 20,50 su Goldbet.

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