Pronostico Arsenal-Newcastle: questa statistica allontana lo psicodramma

Arsenal-Newcastle è una partita valida per la trentaquattresima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, statistiche, probabili formazioni, pronostico.
Due mesi fa sembrava fantascienza, invece è successo. L’Arsenal ha praticamente dilapidato tutto il vantaggio nei confronti del City di Pep Guardiola ed in settimana è stato raggiunto in cima alla classifica, a quota 70 punti, dai Cityzens, che ora sognano di completare una rimonta che sarebbe più incredibile di quella del 2023, lasciando nuovamente a digiuno di titoli i Gunners.
La squadra di Mikel Arteta, peraltro alla vigilia della semifinale di Champions League con l’Atletico Madrid, è sull’orlo di una crisi di nervi. In campionato non vince dal 15 marzo, ha perso le ultime due partite (tra cui lo scontro diretto con il Manchester City, che domenica scorsa ha avuto la meglio 2-1 all’Etihad Stadium) e, più in generale, ha incassato quattro sconfitte nelle ultime sei uscite tra le varie competizioni. Insomma, sembra che i londinesi stiano per crollare proprio nel momento clou della stagione.
Magpies in crisi nera
All’Arsenal adesso non rimane che provare a vincerle tutte e sperare che i diretti concorrenti non facciano lo stesso. Perché ogni minimo errore può essere fatale, considerando pure che il Manchester City, a differenza dei Gunners, non deve fare i conti con il doppio impegno settimanale e non è distratto dalla Champions League. Il calendario arriva in soccorso del club di Londra Nord: da qui alla fine, l’Arsenal affronterà quasi esclusivamente squadre che non hanno più niente da dire. E una di queste è il Newcastle.
Le Magpies hanno mollato dopo l’eliminazione dalla Champions League. Da allora in Premier League sono arrivate tre sconfitte di fila che hanno fatto sprofondare i bianconeri al 14esimo posto (il punto più basso da quando il Newcastle è stato acquistato dal ricco fondo saudita Pif cinque anni fa). Da fine gennaio nessuno ha perso più partite di Tonali e compagni in campionato, ben otto su 11.
Come vedere Arsenal-Newcastle in diretta tv e in streaming
Arsenal-Newcastle è in programma sabato alle 18:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport 4K (canale 213). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.
Comparazione quote
La combo “1+Gol” è quotata a 2.85 su Goldbet, Lottomatica e Sportbet.
- Deposito minimo: 10€
- Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri
- Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus
- I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati
- Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive
- Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale
- Deposito minimo: 10€
- Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal
- Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus
Il pronostico
L’aria sarà carica di tensione all’Emirates Stadium. L’Arsenal di Mikel Arteta si trova davanti allo specchio dei propri incubi. Il sorpasso del Manchester City è realtà e lo spettro del 2023 torna a tormentare i tifosi londinesi. Con la testa che inevitabilmente viaggia verso la semifinale di Champions League contro l’Atletico, i Gunners devono ritrovare una bussola che sembra smarrita (0 vittorie dal 15 marzo). Il Newcastle sembra l’avversario ideale per la terapia d’urto. I Magpies della gestione saudita sono nel loro punto più basso, svuotati di motivazioni e reduci da un filotto horror di otto sconfitte nelle ultime undici gare.
Se i londinesi hanno ancora una minima speranza di contrastare il City, non possono fallire contro un avversario che a Londra nord è spesso un fantasma (zero vittorie nelle ultime 13 trasferte all’Emirates). Nonostante la media punti di Arteta ad aprile sia storicamente bassa (1.48), il Newcastle sta letteralmente colando a picco, occupando il quattordicesimo posto e avendo mollato ogni ambizione europea. Il segno 1 per noi dovrebbe uscire tranquillamente e lo si può abbinare al segno Gol: il Newcaste segna da 18 partite consecutive in tutte le competizioni e l’ha fatto in ognuna delle ultime 10 trasferte.
ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI
Le probabili formazioni di Arsenal-Newcastle
ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Hincapié; Odegaard, Zubimendi, Rice; Madueke, Havertz, Eze.
NEWCASTLE (4-3-3): Ramsdale; Trippier, Thiaw, Botman, Hall; Bruno Guimaraes, Tonali, Miley; Murphy, Osula, Barnes.
- Deposito minimo: 10€
- Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri
- Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus
- I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati
- Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive
- Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale
- Deposito minimo: 10€
- Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal
- Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus