Pronostico Tolosa-Monaco: è il colpo del ko

Tolosa-Monaco è una partita della trentunesima giornata di Ligue 1 e si gioca sabato: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

Ha passato una settimana difficile il Tolosa, che ha perso contro il Lens la possibilità di andare in finale di Coppa di Francia. E, con la sconfitta rimediata nella semifinale, sono quattro le debacle di fila della squadra ospite.

Che adesso, tra le altre cose, ospita un Monaco assetato di punti per cercare di rientrare nella zona Europa. I monegaschi, visti gli ultimi risultati sicuramente molto al di sotto delle aspettative, sono scivolati al settimo posto che al momento non serve a nulla. Ma il sesto, occupato dal Marsiglia, è a sole due lunghezze e se allunghiamo un poco di più lo sguardo vediamo che il quarto, che garantirebbe l’accesso ai preliminari di Champions, è appunto a quattro lunghezze. Insomma, si può fare, a patto che da questa trasferta arrivi una vittoria.

La stagione del Tolosa, ormai salvo, è finita. Rialzarsi dopo la delusione enorme arrivata nel corso della settimana non è semplice. Anzi, parliamo di qualcosa di molto complicato. La spina praticamente è stata staccata e adesso il pensiero rimane solo alle vacanze. Di questa situazione il Monaco ne approfitterà senza problemi. Anche perché dall’altro lato del campo le motivazioni di certo non mancano.

Come vedere Tolosa-Monaco in diretta tv e in streaming

Tolosa-Monaco è in programma sabato alle 21:05. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Mix (canale 211). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI Comparazione quote La vittoria del Monaco è quotata 2.05 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL è quotato invece a 1.55 su Lottomatica. Bonus SportBet: 100€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito 200€ Verifica Deposito minimo: 10€

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Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus Il pronostico Ci pare normale possa venire fuori una vittoria del Monaco per tutto quello che vi abbiamo raccontato prima. Motivazioni diverse e momenti diversi ci spingono al colpo esterno. Le probabili formazioni di Tolosa-Monaco TOLOSA (5-3-2): Restes; Cresswell, McKenzie, Nicolaisen; Kamanzi, Casseres, Diop, Donnum; Russell-Rowe, Hidalgo; Emersonn.

MONACO (3-4-2-1): Hradecky; Kehrer, Zakaria, Faes; Diatta, Teze, Coulibaly, Mawissa; Akliouche, Golovin; Balogun. POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 0-2