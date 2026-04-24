Pronostico Angers-PSG: Luis Enrique respinge l’assalto

Angers-PSG è una partita della trentunesima giornata di Ligue 1 e si gioca sabato: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

Nel momento in cui andiamo online non sappiamo quale potrebbe essere il risultato del Lens, secondo in classifica a quattro punti, che anticipa il proprio impegno rispetto al PSG di Luis Enrique. Di certo, i parigini, devono vincere questa partita.

Anche perché il nostro pronostico dell’altra partita, quella che vede impegnati i secondi in graduatoria, vede appunto vincente il Lens. E allora si potrebbe portare ad un solo punto rispetto alla squadra più forte del campionato e che la prossima settimana giocherà la semifinale di Champions League. Da respingere un assalto. Il PSG ha vinto in settimana il recupero contro il Nantes (adesso non ci sono partite in meno) ma prima aveva perso contro il Lione in casa. I troppi impegni stanno pesando.

Ma la trasferta sul campo dell’Angers non ci pare possa essere un ostacolo così complicato da superare per due motivi molto banali. Il primo è che gli ospiti, con nove punti di vantaggio sulla terz’ultima a quattro giornate dal termine del campionato ormai sono salvi; il secondo è che vivono un momento di forma così – la vittoria manca da cinque turni – che non può essere ribaltato in un match del genere.

Come vedere Angers-PSG in diretta tv e in streaming

Angers-PSG è in programma sabato alle 19. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Mix (canale 211). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI Comparazione quote La vittoria del PSG è quotata 1.27 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL è quotato invece a 2.00 su Lottomatica. Bonus SportBet: 100€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito 200€ Verifica Deposito minimo: 10€

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Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus Il pronostico Sulla vittoria del PSG e sul fatto che ci aspettiamo un match da almeno tre reti complessive non crediamo nessuno possa avere dubbi. Crediamo però che la gara possa anche regalare almeno un gol per squadra e, la quota di due volte la posta, è assolutamente da prendere in considerazione. Le probabili formazioni di Angers-PSG ANGERS (5-3-2): Koffi; Raolisoa, Louer, Biumla, Lefort, Ekomie; Mouton, van den Boomen, Belkebla; Peter, Sbai.

PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Hernandez; Beraldo; Neves, Kang-in; Doue, Ramos, Kvaratskhelia. POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-3