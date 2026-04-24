Pronostici Bundesliga 25 aprile ore 15:30: Kompany punta al record

Bundesliga, a Wolfsburg e Heidenheim vanno in scena due scontri diretti da brividi. Il Bayern Monaco neocampione invece fa visita a un Mainz quasi salvo.
Il sabato di Bundesliga si preannuncia incandescente con un turno pomeridiano che mescola la passerella dei campioni, la caccia ad un posto in Europa e drammatici scontri per non retrocedere.
I riflettori sono inevitabilmente puntati sul Bayern Monaco di Vincent Kompany che, dopo aver celebrato il trentacinquesimo titolo e aver centrato la finale di Coppa di Germania, vola a Mainz con un obiettivo ambizioso: eguagliare il record storico di 91 punti della stagione 2012-13.
Con una differenza reti già a quota +80, i bavaresi sono una macchina da gol, anche se il Mainz ha motivazioni enormi. Una vittoria contro i campioni potrebbe garantire la salvezza matematica con tre turni d’anticipo alla squadra di Urs Fischer.
Considerando la pancia piena del Bayern Monaco e la voglia di chiudere i conti dei padroni di casa, il segno Gol appare la scelta più sensata in una sfida che si preannuncia aperta e divertente. Discorso diverso per il Bayer Leverkusen, che vive una settimana da incubo dopo la sconfitta inaspettata con l’Augsburg e l’eliminazione dalla coppa nazionale. Le Aspirine sono seste a -4 dalla zona Champions League. E non possono più sbagliare nel derby contro il Colonia. I padroni di casa sono in serie positiva da cinque turni e segnano con regolarità, il Leverkusen invece si affida al suo talismano Schick. Il centravanti ceco non ha mai perso contro i Billy Goats in carriera e vanta il record di gol di testa tra i giocatori in attività. La combo X2+Gol riflette il momento di un Leverkusen obbligato a fare punti in un campo storicamente ostico ma contro un avversario che punge con costanza.
Le previsioni sulle altre partite
Nelle zone basse della classifica la tensione è altissima. A partire dalla sfida da “dentro o fuori” tra l’Heidenheim ultimo ed il St. Pauli terzultimo. I padroni di casa devono colmare un gap di 7 punti e non hanno scelta: serve solo la vittoria.
Nonostante il St. Pauli abbia il peggior attacco del torneo, la difesa dell’Heidenheim è la più battuta e non ha mai mantenuto la porta inviolata in stagione. In un match dove la tattica lascerà spazio alla disperazione, l’Over 2.5 è un esito molto probabile.
Altrettanto decisivo è lo scontro tra il Wolfsburg penultimo e il Borussia Monchengladbach. I Lupi sono tornati a sorridere grazie al successo sull’Union Berlino e si affidano alla tradizione: il ‘Gladbach è la vittima preferita della loro storia con ben 25 vittorie totali. Per alimentare le speranze di sorpasso sul St. Pauli, i padroni di casa devono proteggere le mura amiche e l’1X appare ben supportato dai precedenti (16 vittorie interne sui 51 incontri totali). Infine, l’Eintracht Francoforte fa visita a un Augsburg ormai virtualmente salvo. Sebbene gli uomini di Albert Riera siano meno prolifico rispetto alla gestione precedente, la necessità di blindare un posto in Conference League contro una squadra che potrebbe aver (in teoria) già staccato la spina favorisce la doppia chance X2. L’Augsburg ha festeggiato l’impresa di Leverkusen, ma la discontinuità dell’Eintracht potrebbe trovare terreno fertile per un risultato positivo che manca da troppo tempo.
Bundesliga: possibili vincenti
Eintracht Francoforte o pareggio (in Augsburg-Eintracht Francoforte)
Bayer Leverkusen o pareggio (in Colonia-Bayer Leverkusen)
Wolfsburg o pareggio (in Wolfsburg-Borussia Monchengladbach)
Le partite da almeno tre gol complessivi
Heidenheim-St. Pauli
Mainz-Bayern Monaco
Bundesliga: le partite da almeno un gol per squadra
Mainz-Bayern Monaco
Colonia-Bayer Leverkusen
Comparazione quote
Il segno “Over 2.5” in Heidenheim-St. Pauli è quotato a 1.85 su Goldbet e Lottomatica e a 1.90 su Sportbet. Il segno “Gol” in Mainz-Bayern Monaco è quotato invece a 1.42 su Goldbet e Lottomatica e a 1.47 su Sportbet.
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