I pronostici di venerdì 24 aprile: Serie A, Serie B, Bundesliga, Premier League, Liga e Ligue 1

I pronostici di venerdì 24 aprile, in campo Serie A, Serie B, Bundesliga, Premier League, Liga e Ligue 1 e altri campionati minori
Sarà un venerdì ricco di anticipi in giro per l’Europa, si scende infatti in campo in tutti i top campionati: Serie A, Bundesliga, Premier League, Liga e Ligue 1.
Il Napoli, apparso svuotato contro la Lazio, ha ora l’obbligo di ripartire per non farsi scavalcare dal Milan e per tenere a distanza una Juventus sempre più minacciosa. Di fronte, una Cremonese in piena crisi d’identità offensiva, che arriva a Fuorigrotta con la disperazione di chi vede la B avvicinarsi e un attacco che non segna da 180 minuti.
Conte non può permettersi un altro passaggio a vuoto: la prestazione contro la Lazio è stata un campanello d’allarme che l’allenatore salentino non ignorerà. Nonostante le assenze, il divario tecnico con la Cremonese resta abissale. I grigiorossi di Giampaolo non segnano da due partite e lontano dallo “Zini” faticano terribilmente a produrre gioco.
In Premier League si gioca invece Sunderland-Nottingham. All’andata finì 1-0 per i Black Cats e la sensazione è che assisteremo a un copione simile. Con il Nottingham Forest che punta a strappare almeno un punto per tenere a distanza il Tottenham ed il Sunderland che non brilla per continuità realizzativa, la partita si preannuncia tattica e bloccata.
Pronostici: la scelta del Veggente
• 1X + MULTIGOL 1-4 in Sunderland-Nottingham Forest, Premier League, ore 21:00
Vincenti
- NAPOLI (in Napoli-Cremonese, Serie A, ore 19:45)
- LIPSIA (in Lipsia-Union Berlino, Bundesliga, ore 20:30)
- MONZA (in Monza-Modena, Serie B, ore 19:00)
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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)
- Kaiserslautern-Eintracht Braunschweig, Bundesliga, ore 18:30
- Emmen-De Graafschap, Eerste Divisie, ore 20:00
- Jong Ajax-Jong FC Utrecht, Eerste Divisie, ore 20:00
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Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)
- Cambuur-Vitesse, Eerste Divisie, ore 20:00
- Brest-Lens, Ligue 1, ore 20:45
- Betis-Real Madrid, Liga, ore 21:00
Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 10.95 GOLDBET ; 11.43 SPORTBET; 10.95 LOTTOMATICA
Il “clamoroso”
• 2 + GOL in Brest-Lens, Ligue 1, ore 20:45
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