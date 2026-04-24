Home » Pronostici » I pronostici di venerdì 24 aprile: Serie A, Serie B, Bundesliga, Premier League, Liga e Ligue 1

I pronostici di venerdì 24 aprile: Serie A, Serie B, Bundesliga, Premier League, Liga e Ligue 1

di

I pronostici di venerdì 24 aprile, in campo Serie A, Serie B, Bundesliga, Premier League, Liga e Ligue 1 e altri campionati minori

Sarà un venerdì ricco di anticipi in giro per l’Europa, si scende infatti in campo in tutti i top campionati: Serie A, Bundesliga, Premier League, Liga e Ligue 1. 

I pronostici di venerdì 24 aprile: Serie A, Serie B, Bundesliga, Premier League, Liga e Ligue 1 (Ansa Foto) – IlVeggente.it

 

Il Napoli, apparso svuotato contro la Lazio, ha ora l’obbligo di ripartire per non farsi scavalcare dal Milan e per tenere a distanza una Juventus sempre più minacciosa. Di fronte, una Cremonese in piena crisi d’identità offensiva, che arriva a Fuorigrotta con la disperazione di chi vede la B avvicinarsi e un attacco che non segna da 180 minuti.

Conte non può permettersi un altro passaggio a vuoto: la prestazione contro la Lazio è stata un campanello d’allarme che l’allenatore salentino non ignorerà. Nonostante le assenze, il divario tecnico con la Cremonese resta abissale. I grigiorossi di Giampaolo non segnano da due partite e lontano dallo “Zini” faticano terribilmente a produrre gioco.

In Premier League si gioca invece Sunderland-Nottingham. All’andata finì 1-0 per i Black Cats e la sensazione è che assisteremo a un copione simile. Con il Nottingham Forest che punta a strappare almeno un punto per tenere a distanza il Tottenham ed il Sunderland che non brilla per continuità realizzativa, la partita si preannuncia tattica e bloccata.

Pronostici: la scelta del Veggente

1X + MULTIGOL 1-4 in Sunderland-Nottingham Forest, Premier League, ore 21:00

Vincenti

  • NAPOLI (in Napoli-Cremonese, Serie A, ore 19:45)
  • LIPSIA (in Lipsia-Union Berlino, Bundesliga, ore 20:30)
  • MONZA (in Monza-Modena, Serie B, ore 19:00)
Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

Bonus SportBet: 100€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso
Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito
200€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€
Fino a 2050€ sport e casino
Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 2050€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2050€
Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse
Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

  • Kaiserslautern-Eintracht Braunschweig, Bundesliga, ore 18:30
  • Emmen-De Graafschap, Eerste Divisie, ore 20:00
  • Jong Ajax-Jong FC Utrecht, Eerste Divisie, ore 20:00

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

  • Cambuur-Vitesse, Eerste Divisie, ore 20:00
  • Brest-Lens, Ligue 1, ore 20:45
  • Betis-Real Madrid, Liga, ore 21:00
Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 10.95 GOLDBET ; 11.43 SPORTBET; 10.95 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

2 + GOL in Brest-Lens, Ligue 1, ore 20:45

 

Bonus SportBet: 100€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso
Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito
200€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€
Fino a 2050€ sport e casino
Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 2050€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2050€
Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse
Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Altri contenuti che potrebbero piacerti

Elphege

Pronostico Parma-Pisa, salvezza o retrocessione: profumo di aritmetica

Hojlund

Pronostico Napoli-Cremonese: orgoglio contro istinto di sopravvivenza

Pronostico Lecce-Fiorentina

Pronostico Lecce-Fiorentina: almeno c’è l’aggancio