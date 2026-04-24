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Pronostico Lione-Auxerre: terza di fila per la Champions

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Lione-Auxerre è una partita della trentunesima giornata di Ligue 1 e si gioca sabato: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

Le due vittorie di fila conquistate nelle ultime settimane hanno permesso al Lione di Fonseca, che si è messo definitivamente alle spalle un momento critico della propria stagione, di rimanere al terzo posto in classifica.

Pronostico Lione-Auxerre
Pronostico Lione-Auxerre: terza di fila per la Champions (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Soprattutto la gara vinta in trasferta contro il PSG ha fatto capire che questa squadra, se non fosse incappata in un momento durissimo e lunghissimo di crisi, sarebbe potuta essere serena dentro la prossima Champions League. Ma non è il tempo di pensare al passato, adesso contro l’Auxerre c’è da pensare alla possibilità di chiudere il cerchio.

In poche parole significa continuare a vincere contro una formazione in piena lotta per la salvezza, che viene da quattro risultati utili di fila, ma che non ha grosse speranze di rimanere in Ligue 1 perché ha quattro punti in meno rispetto al Nizza che al momento rimarrebbe nel massimo campionato francese. Il compito per gli ospiti è complicato, se vogliamo definirlo così, per non dire impossibile.

Come vedere Lione-Auxerre in diretta tv e in streaming 

Lione-Auxerre è in programma sabato alle 15. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Mix (canale 211). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

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La vittoria del Lione è quotata 1.62 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL è quotato invece a 1.80 su Lottomatica.

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Il pronostico

Terza vittoria di fila per il Lione di Fonseca, che continuerà quindi a vincere e sperare nella Champions League. Un finale di stagione nel quale i padroni di casa sono chiamati a riprendere un cammino interrotto per molto tempo. Il finale del match non ci pare possa essere in discussione.

Le probabili formazioni di Lione-Auxerre

LIONE (4-4-2): Greif; Tagliafico, Mata, Niakhate, Maitland-Niles; Vinicius, Tolisso, Mangala, Morton; Endrick, Moreira.
AUXERRE (4-2-3-1): Percin; Mensah, Diomande, Okoh, Senaya; Danois, Owusu; Casimir, Namaso, Faivre; Sinayoko

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 2-0

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