Pronostico Catanzaro-Spezia: il quinto posto è blindato

Catanzaro-Spezia è una partita valida per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico

Una vittoria per blindare il quinto posto in classifica. Chiaro l’obiettivo del Catanzaro il giorno della Liberazione. La squadra di Aquilani ha un’occasione importante contro uno Spezia sempre più vicino alla retrocessione. Soprattutto dopo la sconfitta che si preannuncia in Calabria.

Il tecnico dei calabresi non potrà contare su Iemmello per dei problemi al polpaccio, ma nemmeno D’Angelo se la passa bene nel reparto offensivo visto che non sono partiti per il ritiro romano che la squadra sta facendo in questi giorni né Artistico e nemmeno Vlahovic. I due attaccanti titolari della stagione. Una tegola che si abbatte su un tecnico richiamato dopo l’addio di Donadoni. C’è poi da dire che il Catanzaro in casa è una squadra che ne sbaglia poche. Trascinato dal Ceravolo, il gruppo giallorosso si esalta.

E per lo Spezia non è che ci siano grosse possibilità di venire a capo di una partita molto, molto complicata, nonostante il sei a uno della scorsa settimana con il quale è stato spazzato via il SudTirol. Una classica partita nata bene e che poi si chiude in trionfo, ma non è questo il valore ad oggi di questa squadra. Insomma, il Catanzaro si appresta a blindare un importante piazzamento nei playoff.

Come vedere Catanzaro-Spezia in diretta tv e in streaming

Catanzaro-Spezia in programma sabato alle 12:30 sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

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Il pronostico

Catanzaro vincente nonostante l’assenza pesante del capitano. Ma pure lo Spezia non sta meglio. I tre punti sono per i padroni di casa.

Le probabili formazioni di Catanzaro-Spezia

CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli; Cassandro, Antonini, Brighenti; Favasuli, Petriccione, Pontisso, Alesi; Liberali, Di Francesco; Pittarello.

SPEZIA (3-5-2): Mascardi; Mateju, Hrtistov, Aurelio; Sernicola, Valoti, Romano, Bellemo, Beruatto; Di Serio, Lapadula.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1