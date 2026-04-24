Pronostici Serie B 25 aprile ore 15:00: margine di errore ridotto per Frosinone e Palermo

Serie B, il piatto forte del sabato pomeriggio è il match dello “Stirpe” tra Frosinone e Carrarese: i ciociari di Massimiliano Alvini si giocano la promozione diretta. Gara da vincere a tutti i costi anche per il Palermo.

Il rush finale della serie cadetta entra nel vivo con una terzultima giornata che promette di stravolgere la classifica, dalle vette della promozione diretta fino alle sabbie mobili della retrocessione. Il piatto più succulento del weekend è senza dubbio Frosinone-Carrarese. Un match che mette in palio punti pesantissimi per la Serie A.

I ciociari di Massimiliano Alvini sono in uno stato di forma celestiale: non perdono dal 7 febbraio ed hanno rimediato a malapena una sconfitta nelle ultime 27 partite. Una costanza che ha permesso loro di restare agganciati il Monza al secondo posto a quota 72 punti. Con l’Over 1.5 fisso nelle ultime 13 gare ed un attacco tra i più prolifici del periodo, la combo 1+Gol appare una scelta vincente. Anche perché la Carrarese, seppur in flessione, resta una squadra pericolosa che segna molto e che si gioca l’ultimo treno per i playoff (distanti solo un punto).

Spostandoci in zona salvezza, il Pescara ha ritrovato speranza e dignità grazie al ritorno in Italia di Insigne. L’effetto “Magnifico” ha permesso agli abruzzesi di tornare competitivi. E contro la Juve Stabia, con la quale i biancazzurri non hanno mai perso negli ultimi quattro precedenti (compreso il 2-2 dell’andata), potrebbe arrivare un risultato positivo. I campani sono solidi in zona playoff ma calano vistosamente lontano dalle mura amiche, dove sono solamente undicesimi per rendimento. Per questo motivo, l’1X+Over 1.5 è una base solidissima: il Pescara, spinto dal pubblico dell’Adriatico, non può permettersi passi falsi nella rincorsa ai playout ed alla salvezza diretta.

Le previsioni sulle altre partite

Il Palermo di Pippo Inzaghi non ha ancora smesso di sognare la promozione diretta, ma il -4 dalla coppia Monza-Frosinone obbliga i rosanero ad un finale perfetto.

Il successo contro la Reggiana ultima in classifica è il presupposto minimo. I siciliani hanno vinto 3 delle ultime 4 partite dimostrando di aver ritrovato compattezza (appena un gol subito). Sebbene lontani dal “Barbera” i rosanero siano meno efficaci, la fragilità della formazione granata (che ha incassato gol in 21 delle ultime 25 gare) suggerisce un 2+Over 1.5 quasi obbligato. Il Palermo sembra pronto a sfruttare il momento difficilissimo degli emiliani, reduci da un sanguinoso ko col Padova che ha un retrogusto di condanna.

Infine, si respira aria di non belligeranza tra Sudtirol e Mantova. Entrambe le squadre occupano una posizione relativamente tranquilla in classifica a quota 40 punti, con un margine di +4 sulla zona playout a 270 minuti dalla fine. Reduci entrambe da brutte sconfitte (clamoroso il 6-1 subito dagli altoatesini a La Spezia), un pareggio o comunque una gara bloccata permetterebbe a entrambe di mettere un mattoncino ipotecario sulla permanenza in categoria. L’Under 2.5 è il riflesso di due formazioni che, in questo momento della stagione, hanno più paura di perdere che voglia di rischiare, preferendo un piccolo passo verso la matematica tranquillità.

Serie B: possibili vincenti

Frosinone (in Frosinone-Carrarese)

Palermo (in Reggiana-Palermo)

Pescara o pareggio (in Pescara-Juve Stabia)

Le partite da almeno due gol complessivi

Reggiana-Palermo

Pescara-Juve Stabia

Serie B: la partita da almeno un gol per parte

Frosinone-Carrarese

La partita da meno di tre gol complessivi

Sudtirol-Mantova

Comparazione quote

La vittoria del Frosinone è quotata a 1.60 su Goldbet e Lottomatica e a 1.61 su Sportbet. Il segno “Under 2.5” in Sudtirol-Mantova è quotato invece a 1.65 su Goldbet e Lottomatica e a 1.68 su Sportbet.

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