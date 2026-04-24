Pronostici Napoli-Cremonese: marcatore e tiri in porta

Napoli-Cremonese, i pronostici dell’incontro in programma al Maradona: dal marcatore ai tiratori

Accantonato il sogno Scudetto, il Napoli di Antonio Conte è chiamato a totalizzare quei punti che ancora gli mancano per centrare aritmeticamente la qualificazione alla prossima Champions League. L’ostacolo Cremonese, in questo senso, non dovrebbe rappresentare un Everest da scalare per gli Azzurri, obbligati a centrare il bottino grosso.

Conte dovrebbe affidarsi ancora ai Fab Four dal primo minuto ma con una sorpresa; a secco nell’ultimo mese, Rasmus Hojlund dovrebbe accomodarsi in panchina perché non al meglio.

In difficoltà contro attaccanti rapidi e veloci, la retroguardia lombarda dovrebbe allora prestare il fianco alle sgasate di Giovane, candidato principale a prendere il posto di Hojlund e a mettere a segno almeno un gol. Un’altra chiave di volta importante del match sarà rappresentata dagli inserimenti dei centrocampisti.

Spesso decisivo nei momenti topici della stagione, Scott McTominay ha tutte le carte in regola per salire ancora una volta in cattedra. Lo scozzese è determinante sia di testa che di piede: l’Over 1,5 tiri in porta plus è un’occasione da cogliere al balzo.

La stessa soluzione potrebbe essere estesa ad Alisson Santos anche se il brasiliano dovesse partire dalla panchina: nello scampolo di partita con la Lazio l’ex Sporting CP ha infatti trovato la porta in due occasioni. Probabile, soprattutto se la partita dovesse aprirsi, che il Napoli si affidi a lui per cementare il risultato.

Per completare il poker, infine, occhio ad uno tra Politano e Bonazzoli. L’esterno di Conte dovrebbe riuscire ad accentrarsi con una certa regolarità e trovare la porta con il suo mancino; sull’altro versante, Giampaolo si affida all’ex Verona e Salernitana per restare aggrappato ad una partita che si preannuncia comunque molto complicata.

Giovane marcatore plus; McTominay e Alisson Santos Over 1,5 tiri in porta plus e Politano Over 0,5 tiro in porta plus si trovano a quota 16,02 su Goldbet.