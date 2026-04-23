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Pronostico Sunderland-Nottingham Forest: il sogno Europa non è ancora svanito

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Sunderland-Nottingham Forest è una partita della trentaquattresima giornata di Premier League e si gioca venerdì alle 21:00: diretta tv, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

Il Nottingham Forest sta procedendo a piccoli passi verso la salvezza. Domenica scorsa è stata fondamentale la vittoria in rimonta contro il Burnley (4-1), una squadra destinata a retrocedere in Championship ma che per oltre un tempo ha tenuto con il fiato sospeso il pubblico del City Ground.

Igor Jesus
Pronostico Sunderland-Nottingham Forest: il sogno Europa non è ancora svanito (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Nella ripresa, poi, i Reds hanno trovato i varchi giusti e si sono scatenati, con una tripletta di Gibbs-White, di gran lunga il migliore in campo, ed il sigillo finale di Igor Jesus. Per il Forest è stata la seconda gioia nel giro di pochi giorni dopo il successo di misura in Europa League sul Porto di Francesco Farioli, valso la qualificazione ad una storica semifinale, dove gli uomini di Vitor Pereira se la vedranno con l’Aston Villa in un Euroderby tutto inglese.

Per potersi concentrare sulla coppa, però, il Nottingham Forest deve puntare ad archiviare la pratica salvezza nel più breve tempo possibile, perché i punti di vantaggio sul Tottenham terzultimo (5) non permettono di dormire sonni tranquilli, considerando soprattutto che gli Spurs hanno tutte le carte in regola per venire fuori da una situazione che turno dopo turno diventa sempre più difficile.

Forest imbattuto da 5 turni

Intanto, i risultati raggiunti dall’allenatore portoghese – il quarto sulla panchina dei Reds in questa stagione turbolenta – sono sotto gli occhi di tutti: il Forest in Premier League non perde da quasi due mesi e nelle ultime cinque giornate ha incassato soltanto 4 gol.

Le Bris
Pronostico Sunderland-Nottingham Forest: il sogno Europa non è ancora svanito (AnsaFoto) – Ilveggente.it

L’obiettivo di Vitor Pereira a Sunderland è strappare almeno un punto. Non sarà affatto scontato perché i Black Cats, nonostante lo status di neopromossi, sono già salvi da tempo e sono addirittura in corsa per un posto nell’Europa minore (verosimilmente Conference League), se teniamo conto che la settima ha solamente due punti in più. Gli uomini di Regis Le Bris, insomma, sono tutt’altro che appagati e domenica scorsa hanno tenuto testa fino all’ultimo all’Aston Villa, incassando la rete decisiva (4-3) in pieno recupero. Prima della sfida con i Villans, i Black Cats avevano avuto la meglio su Newcastle e Tottenham.

Come vedere Sunderland-Nottingham Forest in diretta tv e in streaming

Sunderland-Nottingham Forest è in programma venerdì alle 21:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Il pronostico

Il Nottingham Forest ha trovato un equilibrio difensivo invidiabile sotto la gestione Pereira (solo 4 gol subiti nelle ultime cinque), ma la stanchezza mentale per l’impegno europeo e la necessità di muovere la classifica suggeriscono un approccio molto prudente. Il Sunderland, pur avendo dato vita a un match pirotecnico una settimana fa, è solitamente una squadra molto equilibrata (appena 36 gol realizzati in 33 gare) e difficile da battere. All’andata finì 1-0 per i Black Cats e la sensazione è che assisteremo a un copione simile. Con il Nottingham Forest che punta a strappare almeno un punto per tenere a distanza il Tottenham ed il Sunderland che non brilla per continuità realizzativa, la partita si preannuncia tattica e bloccata. Da valutare il segno Under 2.5.

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Le probabili formazioni di Sunderland-Nottingham Forest

SUNDERLAND (4-2-3-1): Roefs; Mukiele, Alderete, O’Nien, Reinildo; Xhaka, Sadiki; Diarra, Le Fée, Talbi; Brobbey.
NOTTINGHAM FOREST (4-2-3-1): Sels; Ola Aina, Milenkovic, Murillo, Williams; Sangaré, Anderson; Ndoye, Gibbs-White, Hutchinson; Igor Jesus.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1
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