Pronostico Monza-Modena: nessun passo falso

Monza-Modena è una partita valida per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico

La vittoria sul campo della Sampdoria ha permesso al Monza di rimanere agganciato al treno diretto per la Serie A. Il Venezia, primo in classifica, ha tre punti in più, il Frosinone invece ne ha 72, proprio come la squadra di Bianco.

Tre giornate al termine del campionato e nessuno in questo momento si può permettere passi falsi. Figuriamoci una squadra che ha fatto un campionato importante, che ha una rosa grossa, e che punta alla promozione diretta. Senza il Frosinone, che sta overperformando in questo campionato, parleremmo già quasi di promozione, e invece i lombardi se la devono giocare fino all’ultimo.

Certo, questa è una vittoria quasi assicurata contro un Modena che ormai è sicuro dei playoff e che ha poche possibilità di migliorare la propria posizione di classifica. Le motivazioni sono importanti e anche la spinta del pubblico sarà quella dei giorni migliori.

Sì, la tifoseria si è stretta attorno a questa squadra e sta cercando in tutti i modi di aiutare Pessina e compagni a riconquistare la massima serie. La pressione sul Frosinone, dopo l’affermazione di venerdì sera, sarà forte.

Come vedere Monza-Modena in diretta tv e in streaming

Monza-Modena in programma venerdì alle 19 sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

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Il pronostico

Monza senza dubbio vincente. Tre punti di platino e pesantissimi per i padroni di casa che cercheranno fino all’ultimo secondo di questo campionato la promozione diretta in Serie A.

Le probabili formazioni di Monza-Modena

MONZA (3-4-2-1): Thiam; Ravanelli, Delli Carri, Lucchesi; Birindelli, Obiang, Pessina, Dentello Azzi; Colpani, Mota; Petagna.

MODENA (3-5-2): Pezzolato; Tonoli, Adorni, Nieling; Zampano, Massolin, Gerli, Santoro, Zanimacchia; De Luca, Ambrosino.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0