Pronostico Lipsia-Union Berlino: tre punti e Champions blindata

Lipsia-Union Berlino è una partita della trentunesima giornata di Bundesliga e si gioca venerdì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Comunque vada, alla fine per il Lipsia sarà di nuovo Europa dopo un anno sabbatico. I Roten Bullen però puntano al ritorno in quella Champions League che non giocano da oltre un anno. Per riuscirci dovranno difendere con le unghie e con i denti l’attuale terzo posto, insidiato momentaneamente da Stoccarda e Hoffenheim. In attesa di capire se, grazie al ranking Uefa, la Bundesliga manderà quattro o cinque squadre nella competizione regina, gli uomini di Ole Werner devono fare attenzione a non dilapidare l’attuale vantaggio di 5 punti sulla quinta: con 4 giornate ancora da giocare, si può tranquillamente dire che l’obiettivo è davvero a un passo.

Ed il Lipsia potrebbe conquistarlo prima del previsto, soprattutto se manterrà questo ritmo: sabato scorso Baumgartner e compagni hanno sbancato pure Francoforte, battendo 3-1 l’Eintracht e ottenendo il quarto successo consecutivo, il sesto negli ultimi sette turni. Di fronte a un filotto del genere, difficile ipotizzare un colpaccio dell’Union Berlino nella gara che apre la trentunesima giornata di campionato. I capitolini, infatti, pur non essendo ancora matematicamente salvi sono a +6 sulla terzultima, il St. Pauli, e le motivazioni scarseggiano. L’allenatrice Marie-Louise Eta, prima donna sulla panchina di un club di calcio maschile nei top 5 campionati d’Europa, nel frattempo ha debuttato con una sconfitta: nel weekend l’Union è caduto in casa con il Wolfsburg (1-2) ed ha rimediato il terzo KO nelle ultime quattro, un parziale in cui ha totalizzato a malapena un punto. Salvezza vicina ma sarebbe un rischio troppo grosso sollevare il piede dall’acceleratore già adesso.

Come vedere Lipsia-Union Berlino in diretta tv e streaming

La sfida Lipsia-Union Berlino è in programma venerdì alle 20:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Mix (canale 211). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Il pronostico

Il Lipsia ha uno dei primi match point per blindare il ritorno in Champions League. Gli uomini di Werner sono il ritratto della salute: quattro vittorie consecutive e una condizione atletica che ha travolto anche l’Eintracht nell’ultimo turno. Dall’altra parte, l’Union Berlino sta vivendo un momento storico con il debutto in panchina di Marie-Louise Eta, ma i risultati sul campo faticano ad arrivare, con un solo punto raccolto nelle ultime quattro uscite. I Roten Bullen difficilmente si accontenteranno del minimo scarto davanti al proprio pubblico. Grazie alla loro qualità ed alla spinta sulle fasce dovrebbero produrre almeno due reti, ma difficilmente si andrà oltre le quattro contro un Union che, per filosofia, cercherà comunque di limitare i danni. Occhio al clean sheet, che sarebbe il terzo di fila alla Red Bull Arena dopo quelli con Hoffenheim e Borussia Monchengladbach.

Le probabili formazioni di Lipsia-Union Berlino

LIPSIA (4-3-3): Vandervoordt; Baku, Orban, Lukeba, Raum; Ouedraogo, Seiwald, Baumgartner; Diomande, Romulo, Nusa.

UNION BERLINO (3-5-2): Ronnow; Doekhi, Querfeld, Diogo Leite; Trimmel, Schafer, Khedira, Kemlein, Rothe; Ilic, Burke.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0