I pronostici di giovedì 23 aprile: Liga, Eredivisie e Coppa di Germania

I pronostici di giovedì 23 aprile, in campo Liga, Eredivisie, Coppa di Germania, Saudi Pro League e altri campionati minori

Si chiude oggi il turno infrasettimanale della Liga spagnola con le restanti tre partite in programma: Levante-Siviglia, Rayo Vallecano-Espanyol e Real Oviedo-Villarreal.

Con tre vittorie nelle ultime quattro partite, il Real Oviedo ha fatto capire di essere una squadra viva. Ma la salvezza rimane comunque un miraggio. Il Villarreal da parte sua vuole chiudere il discorso qualificazione alla prossima Champions League al più presto, senza aspettare di sapere se grazie al coefficente UEFA basterà anche il quinto posto o meno.

A proposito di Europa, il Rayo Vallecano è ancora impegnato in Conference League, dove è arrivato fino alle semifinali. In campionato però la salvezza è ancora tutta da conquistare: contro l’Espanyol vietati passi falsi.

Promette spettacolo in Germania la semifinale di DFB Pokal tra Stoccarda e Friburgo: atteso almeno un gol per squadra. Tra le partita da over 2,5 occhio a PSV-PEC Zwolle, Al Najma-Al Taawoun e St. Truiden-Anderlecht.

Pronostici: la scelta del Veggente

• X2 + OVER 1,5 in Real Oviedo-Villarreal, Liga, ore 21:30

Vincenti

BESIKTAS (in Besiktas-Alanyaspor, Coppa di Turchia , ore 19:45)

(in Besiktas-Alanyaspor, Coppa di Turchia ore 19:45) AZ (in G.A. Eagles-AZ, Eredivisie, ore 18:45)

(in G.A. Eagles-AZ, ore 18:45) RAYO VALLECANO O PAREGGIO (in Rayo Vallecano-Espanyol, Liga, ore 20:00)

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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

PSV-PEC Zwolle , Eredivisie , ore 21:00

, , ore 21:00 Al Najma-Al Taawoun , Saudi Pro League , ore 18:10

, , ore 18:10 St. Truiden-Anderlecht, Pro League Belgio, ore 20:30

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Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Nordsjælland-AGF, Superliga Danimarca , ore 18:00

, ore 18:00 Stoccarda-Friburgo , DFB Pokal, ore 20:45

, DFB Pokal, ore 20:45 Rayo Vallecano-Espanyol, Liga, ore 20:00

Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 13.94 GOLDBET ; 14.53 SPORTBET; 13.94 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• 2 + GOL in G.A. Eagles-AZ, Eredivisie, ore 18:45