Pronostico Brest-Lens: chiudono la settimana perfetta

Brest-Lens è una partita della trentunesima giornata di Ligue 1 e si gioca venerdì: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

Una settimana clamorosa. Che si potrebbe chiudere con il primo posto in classifica – si andrebbe davanti di due punti – anche se il PSG avrebbe comunque due partite in meno. Il Lens non molla. In nessun modo.

Dopo aver ribaltato il Tolosa la scorsa settimana, il Lens ha ribattuto la stessa squadra nella semifinale di Coppa di Francia volando in finale. E chi se lo aspettava? Nessuno. E allora, in questo finale di stagione, il sogno è quello di provarci in tutte le competizioni. Diciamo che le motivazioni non mancano, e non mancano nemmeno le possibilità. Questa squadra ha dimostrato di poterci davvero essere.

E il Brest? Ormai salvo, dopo il pareggio contro il Nantes dell’ultimo turno giocato, i biancorossi pensano solamente alle vacanze: nessun’altra cosa. Non lasceranno via libera agli ospiti, mettiamolo in chiaro, ma sicuramente non si strapperanno le vesti se dovessero perdere questa partita. E siccome dall’altro lato, questa partita, una vittoria, potrebbe cambiare tutte le sorti della stagione, allora il 2 ci pare scritto davvero.

Come vedere Brest-Lens in diretta tv e in streaming

Brest-Lens è in programma venerdì alle 20:45. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Mix (canale 211). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI Comparazione quote La vittoria del Lens è quotata 1.67 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL è quotato invece a 1.65 su Lottomatica. Bonus SportBet: 100€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito 200€ Verifica Deposito minimo: 10€

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Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus Il pronostico La quota della vittoria del Lens, che vuole chiudere sognando questa settimana, è altissima per come immaginiamo di vedere la partita. Una sfida che gli ospiti vogliono portare a casa. E ci riusciranno. Le probabili formazioni di Brest-Lens BREST (3-5-2): Coudert; Lala, Chardonnet, Diaz, Locko; Chotard, Magnetti; Del Castillo, Labeau, Ebimbe; Ajorque.

LENS (3-4-2-1): Risser; Ganiou, Sarr, Masuaku; Abdulhamid, Sangare, Thomasson, Udol; Sotoca, Said; Fofana. POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-2