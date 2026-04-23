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Pronostico Brest-Lens: chiudono la settimana perfetta

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Brest-Lens è una partita della trentunesima giornata di Ligue 1 e si gioca venerdì: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

Una settimana clamorosa. Che si potrebbe chiudere con il primo posto in classifica – si andrebbe davanti di due punti – anche se il PSG avrebbe comunque due partite in meno. Il Lens non molla. In nessun modo.

Pronostico Brest-Lens
Pronostico Brest-Lens: chiudono la settimana perfetta (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Dopo aver ribaltato il Tolosa la scorsa settimana, il Lens ha ribattuto la stessa squadra nella semifinale di Coppa di Francia volando in finale. E chi se lo aspettava? Nessuno. E allora, in questo finale di stagione, il sogno è quello di provarci in tutte le competizioni. Diciamo che le motivazioni non mancano, e non mancano nemmeno le possibilità. Questa squadra ha dimostrato di poterci davvero essere.

E il Brest? Ormai salvo, dopo il pareggio contro il Nantes dell’ultimo turno giocato, i biancorossi pensano solamente alle vacanze: nessun’altra cosa. Non lasceranno via libera agli ospiti, mettiamolo in chiaro, ma sicuramente non si strapperanno le vesti se dovessero perdere questa partita. E siccome dall’altro lato, questa partita, una vittoria, potrebbe cambiare tutte le sorti della stagione, allora il 2 ci pare scritto davvero. 

Come vedere Brest-Lens in diretta tv e in streaming 

Brest-Lens è in programma venerdì alle 20:45. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Mix (canale 211). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

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Il pronostico

La quota della vittoria del Lens, che vuole chiudere sognando questa settimana, è altissima per come immaginiamo di vedere la partita. Una sfida che gli ospiti vogliono portare a casa. E ci riusciranno.

Le probabili formazioni di Brest-Lens

BREST (3-5-2): Coudert; Lala, Chardonnet, Diaz, Locko; Chotard, Magnetti; Del Castillo, Labeau, Ebimbe; Ajorque.
LENS (3-4-2-1): Risser; Ganiou, Sarr, Masuaku; Abdulhamid, Sangare, Thomasson, Udol; Sotoca, Said; Fofana.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-2

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