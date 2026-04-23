Pronostico Getafe-Barcellona: si vince anche senza Yamal

Getafe-Barcellona, il pronostico del match di Liga spagnola in programma sabato alle ore 16:15

Nove punti di vantaggio confermati. La vittoria sul Celta Vigo ha permesso al Barcellona di mantenere il distacco. Anche se, in casa catalana, c’è il problema Yamal: il miglior giocatore del mondo, in questo momento, è uscito per un infortunio muscolare e si teme possa essere qualcosa di delicato. Vedremo.

Di certo questa squadra anche contro un Getafe che come da pronostico ha vinto sul campo della Real Sociedad prendendosi il sesto posto in classifica, non si può permettere di abbassare la guardia. Certo, il fatto che il Real giochi venerdì darà ulteriori stimoli, sia in un caso che nell’altro: in caso di mancata vittoria di Mbappe e compagni contro il Betis allora vincere significherebbe vedere la Liga ad un passo, in caso diverso allora, servirebbe di nuovo allungare.

Di certo sarà partita vera vista la classifica delle due squadre. E quando si gioca sul serio il Barcellona in questo momento non ha rivali. Troppo importante riuscire a prendersi l’obiettivo stagionale.

Come vedere Getafe-Barcellona in diretta tv e in streaming

Il match Getafe-Barcellona, gara valida per la trentaduesima giornata della Liga spagnola, è in programma sabato alle 16:15. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo.

Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

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Comparazione quote

La vittoria del Barcellona è quotata 1.58 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL è a 1.83 su Goldbet, Lottomatica.

Il pronostico

Entrambe cercano punti, ma chi ne ha assoluto bisogno è il Barcellona che di passi falsi non se ne vuole permettere e avrà inoltre motivazioni maggiori visto che saprà già il risultato del Real Madrid. Match da almeno tre reti complessive.

Probabili formazioni Getafe-Barcellona

GETAFE (5-3-2): Soria; Kiko, Boselli, Abqar, Djene, Iglesias; Martin, Milla, Arambarri; Vazquez, Satriano.

BARCELLONA (4-2-3-1): Garcia; Kounde, Cubarsì, Martin, Cancelo; Garcia, Pedri; Rashford, Olmo, Gavi; Torres.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3