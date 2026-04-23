Pronostico Avellino-Bari: per Longo un’altra brutta serata

Avellino-Bari è una partita valida per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico

Sette punti di vantaggio sulla zona playout, a tre giornate dal termine della stagione regolare, sono un malloppo solo da gestire. Possiamo dire che l’Avellino è salvo e adesso la squadra di Ballardini, che il suo impatto lo ha dato immediato, sogna i playoff.

Un punto di distanza dal Cesena, ultima in questo momento dentro la griglia finale. E con un Bari che rischia la retrocessione e soprattutto che non riesce in nessun modo a dare continuità ai propri risultati, il compito dei verdi di casa è possibile.

La vittoria sul campo del Mantova della scorsa settimana ha dato entusiasmo ad un gruppo che aveva bisogno proprio di un tecnico pragmatico come Ballardini, arrivato in città con il compito di salvare la squadra e ridare fiducia. Le affermazioni arrivate anche nei minuti finali hanno fatto capire che l’apporto c’è stato. Adesso si pensa in grande.

Longo, invece, dopo un debutto con i fiocchi dentro il Bari, nelle ultime cinque partite ha perso quattro volte e adesso si ritrova con il serio rischio di dire retrocedere in maniera diretta. I playout, i galletti, se li dovranno sudare nelle ultime due partite di campionato, perché in questo anticipo del venerdì sera ci sono poche possibilità di uscire indenni.

Come vedere Avellino-Bari in diretta tv e in streaming

Avellino-Bari in programma venerdì alle 21sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria dell’Avellono è quotata 1.83 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL è a 1.85 su Goldbet, Lottomatica.

Bonus SportBet: 100€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito 200€ Verifica Deposito minimo: 10€

Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri

Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus

I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€ Fino a 2050€ sport e casino Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€ 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€ Fino a 2050€ bonus scommesse e sport Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni PlanetWin365 Bonus Planetwin365: fino a 2050€ Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher DAZNBet Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€ Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€ 200€ Verifica Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati

Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive

Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale FastBet Bonus Benvenuto FastBet Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€ 50€ di Bonus reale Verifica Deposito minimo: 10€

Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal

Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus

Il pronostico

Un venerdì notte dentro i playoff per l’Avellino, aspettando poi i risultati delle altre. Una gara che i campani dovrebbero riuscire a portare a casa per alimentare sogni di gloria. La mano di Ballardini s’è vista subito.

Le probabili formazioni di Avellino-Bari

AVELLINO (4-3-1-2): Daffara; Cancellotti, Simic, Izzo, Sala; Sounas, Palmiero, Besaggio; Palumbo; Patierno, Russo.

BARI (3-4-2-1): Cerofolini; Cistana, Odenthal, Mantovani; Mane, Maggiore, Artioli, Piscopo; Braunoder, Rao; Moncini.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0