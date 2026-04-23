Pronostici Real Oviedo-Villarreal: marcatore e tiri in porta

Oviedo-Villarreal, i pronostici sul match in chiave player building: dal marcatore ai possibili tiratori

Spalle al muro, il Real Oviedo si prepara ad affrontare un tour de force che in quattro giorni dovrebbe caratterizzarne la stagione in modo indelebile. Il successo dell’Elche, infatti, obbliga la compagine di Almada ad una reazione immediata: i bonus sono finiti.

Ad ogni modo anche il Villarreal che si presenta al Tartiere ha assoluto bisogno di punti per provare a strappare il pass per la prossima edizione della Champions League. La difesa del “Sottomarino Giallo”, però, sta scricchiolando in maniera evidente: sono infatti sette le partite consecutive che hanno visto Cardona e compagni subire almeno un gol.

Ecco perché, con un Federico Viñas in forma smagliante e autore di ben otto centri nel 2026 (nove complessivi), i padroni di casa hanno la grande occasione di ritagliarsi importanti spazi di manovra: anche questa volta l’uruguaiano non dovrebbe mancare l’appuntamento con il gol.

Gli ospiti hanno comunque diverse bocche da fuoco grazie alle quali riuscire a far breccia nel castello difensivo avversario; tra i tanti, occhio soprattutto a Mikautadze. L’ex oggetto del desiderio della Juventus si sta rendendo protagonista di una stagione che, per quanto non appariscente, risulta comunque piuttosto solida.

Sono infatti nove i centri stagionali del centravanti georgiano, autore di almeno un tiro in porta a partita (in media): score che dovrebbe essere puntellato con almeno due conclusioni vista la quantità di palle giocate dall’attaccante del Villarreal, spesso al posto giusto nel momento giusto.

Per chiudere il cerchio, è sicuramente degna di considerazione la candidatura di Pape Gueye. Centrocampista box to box, il jolly franco-senegalese ha provato la conclusione in quaranta circostanze, trovando la porta avversaria in undici occasioni. Quote alla mano, il suo Over 0,5 tiro in porta plus è alquanto intrigante.

Vinas marcatore plus; Mikautadze Over 1,5 tiri in porta plus; Gueye Over 0,5 tiro in porta plus si trovano complessivamente a quota 9,88 su Goldbet.