Pronostico Alavés-Maiorca: quarto di fila e salvezza vicina

Alaves-Maiorca, il pronostico del match di Liga spagnola in programma sabato alle ore 14

Una partita che vale una grossa fetta di salvezza. Soprattutto per il Maiorca, che viene da tre risultati utili di fila, e che sogna di chiudere i conti. Con una vittoria gli ospiti sarebbero vicini all’obiettivo, ma c’è da tenere in considerazione che l’Alaves, adesso retrocesso, ha assoluto bisogno di fare risultato.

La sconfitta contro il Real Madrid ha complicato i piani dei padroni di casa che venivano da quattro risultati utili. Un momento positivo che ha aiutato la squadra a rialzarsi. Ma il Maiorca sta dimostrando, trascinato come al solito da un Muriqi in versione bomber di razza, di avere un carattere clamoroso, che aiuta, eccome, a fare risultati.

Agli ospiti basterebbe un pareggio per avvicinare il target. Ed è per questo risultato che, crediamo, la formazione maiorchina lavorerà nel pomeriggio di sabato: uscire indenni sarebbe importante, per il morale intanto ma soprattutto per la classifica. Mantenere una certa distanza da chi è proprio lì, nelle zone brutte, sarebbe importante. E il Maiorca, siamo sicuri, ci potrebbe riuscire.

Come vedere Alaves-Maiorca in diretta tv e in streaming

Il match Alaves-Maiorca, gara valida per la trentaduesima giornata della Liga spagnola, è in programma sabato alle 14. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo.

Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

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Comparazione quote

Il pareggio è quotato 3.10 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL è a 1.85 su Goldbet, Lottomatica.

Il pronostico

Gli ospiti, come detto prima, lavoreranno per portare a casa un risultato positivo. E il pareggio sarebbe più che buono. Quindi ci aspettiamo, anche per via del momento del Maiorca, che il target possa essere raggiunto.

Probabili formazioni Alaves-Maiorca

ALAVES (5-3-2): Sivera; Perez, Jonny, Tenaglia, Parada, Rebbach; Ibanez, Blanco, Guridi; Martinez, Boye.

MAIORCA (4-3-1-2): Roman; Maffeo, Valjent, Mascarell, Mojica; Samu Costa, Darder, Morlanes; Torre; Muriqi, Asano.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1