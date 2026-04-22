Pronostico Levante-Siviglia: un solo risultato per evitare il baratro

Levante-Siviglia è una partita della trentatreesima giornata della Liga e si gioca giovedì alle 19:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Non è spacciato il Levante, non è tranquillo il Siviglia. In Liga la lotta per non retrocedere coinvolge più squadre e neanche l’ultimo in classifica, il Real Oviedo, può considerarsi ancora spacciato con sette giornate da giocare. Nel turno infrasettimanale è in programma uno scontro salvezza che mette in palio tre punti dal peso specifico non indifferente, soprattutto per i padroni di casa, penultimi a quota 29 e a -4 dall’Alavés quartultimo. I Granotes sono tornati a sperare grazie alle due vittorie casalinghe con Oviedo e Getafe, entrambe cadute nella trasferta valenciana.

Più in generale, il Levante ha cambiato passo da fine febbraio, incassando una sola sconfitta nelle ultime sei e contribuendo ad alzare la quota salvezza. Vincere la terza di fila in casa sarebbe importantissimo, soprattutto perché si porterebbe a -2 dal Siviglia, già adesso pienamente coinvolto nella bagarre. Gli andalusi per adesso restano fuori dalla zona rossa ma non possono dirsi spensierati.

Di sicuro la vittoria ottenuta nell’ultimo turno su un Atletico Madrid completamente distratto dal quarto di Champions League con il Barcellona è stata un vero e proprio toccasana dopo tre sconfitte consecutive e un digiuno di successi che durava da febbraio. Preoccupa, tuttavia, il rendimento esterno del Siviglia, che lontano dal “Sanchez Pizjuan” ha vinto solo quattro volte in 15 partite ed ha incassato ben 8 sconfitte.

Come vedere Levante-Siviglia in diretta tv e streaming

La sfida tra Levante e Siviglia, valida per la trentatreesima giornata della Liga, è in programma giovedì alle 19:00. Tutte le partite del massimo campionato spagnolo sono trasmesse su DAZN. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’applicazione per le smart tv, sia attraverso il classico streaming con pc o tablet.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La combo “1X+Gol” è quotata a 2.40 su Goldbet e Lottomatica e a 2.48 su Sportbet.

Bonus SportBet: 100€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito 200€ Verifica Deposito minimo: 10€

Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri

Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus

I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€ Fino a 2050€ sport e casino Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€ 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€ Fino a 2050€ bonus scommesse e sport Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni PlanetWin365 Bonus Planetwin365: fino a 2050€ Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher DAZNBet Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€ Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€ 200€ Verifica Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati

Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive

Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale FastBet Bonus Benvenuto FastBet Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€ 50€ di Bonus reale Verifica Deposito minimo: 10€

Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal

Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus

Il pronostico

Una battaglia per la sopravvivenza che potrebbe stravolgere gli equilibri della zona retrocessione. Il Levante, dato per morto fino a poche settimane fa, ha riaperto i giochi grazie a un rendimento casalingo impeccabile (due vittorie di fila), mentre il Siviglia cerca disperatamente continuità dopo aver interrotto un lungo digiuno contro l’Atletico Madrid. Solo 5 punti dividono le due squadre: una vittoria dei Granotes porterebbe il caos totale nella parte bassa della classifica. La squadra valenciana sa che vincere stasera significherebbe trascinare il Siviglia nel baratro del terzultimo posto. Gli andalusi, nonostante il successo di prestigio contro l’Atletico Madrid, fuori casa sono l’ombra di loro stessi: 8 sconfitte in quindici trasferte sono un dato allarmante per una squadra che non vince lontano da casa da febbraio. Una vittoria di misura dei padroni di casa o comunque un loro risultato positivo è uno scenario tutt’altro che impossibile in una gara da almeno un gol per parte.

Le probabili formazioni di Levante-Siviglia

LEVANTE (4-3-3): Ryan; Toljan, de la Fuente, Matías Moreno, Manu Sánchez; Raghouber, Pablo Martínez, Carlos Álvarez; Tunde, Iván Romero, Espí.

SIVIGLIA (3-4-3): Vlachodimos; Castrín, Gudelj, Salas; Juanlu Sánchez, Agoumé, Sow, Oso; Isaac Romero, Rubén Vargas, Adams.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1