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Pronostico Brighton-Chelsea: la stagione finisce male

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Brighton-Chelsea è una partita della trentaquattresima giornata di Premier League e si gioca martedì: diretta tv, probabili formazioni, pronostico

Se togliamo la semplice vittoria contro il Port Vale in Fa Cup, il Chelsea sta vivendo il periodo più complicato della propria stagione. In totale, tra campionato e Champions, sono sei le sconfitte di fila che hanno messo in grosso pericolo anche il posto europeo per il prossimo anno.

Pronostico Brighton-Chelsea
Pronostico Brighton-Chelsea: la stagione finisce male (AnsaFoto) – Ilveggente.it

La Champions è andata, praticamente (il quinto posto è distante sette punti) e anche il sesto è in grosso pericolo. Perché appaiate in classifica ci sono Brentford e Bournemouth e il Brighton, che ha mostrato un grosso carattere nel fine settimana prendendosi un pareggio pesantissimo sul campo del Tottenham, è dietro solo un punto. Una sfida che vale una grossa fetta di stagione, soprattutto per i Blues, perché i padroni di casa non è che siano partiti con queste grosse ambizioni. Ma adesso si trovano nel ballo e vorrebbero ballare. Vediamo.

Di certo stanno meglio i biancoazzurri di casa: quattro risultati utili di fila (tre le vittorie) e la sensazione di una squadra ancora in crescita e che ha trovato il momento giusto per premere sull’acceleratore. Il Chelsea, quindi, per uscire indenne, dovrà sudare e anche molto. Ma la vittoria ospite ci pare davvero complicata, quasi impossibile oseremmo dire.

Come vedere Brighton-Chelsea in diretta tv e in streaming

Come vedere Brighton-Chelsea
Come vedere Brighton-Chelsea in diretta tv e in streaming (AnsaFoto) – Ilveggente.it

La sfida Brighton-Chelsea è in programma martedì alle 21. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

Il pareggio è quotato 3.70 su Lottomatica e GoldBet. Il segno GOL invece ha un valore di 1.50 su Lottomatica.

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Il pronostico

Questa è una sfida da doppia: a favore del Brighton. Sì, dopo questa serie di risultato positivi, anche sotto l’aspetto mentale i padroni di casa stanno dimostrando di avere qualcosa in più. Match comunque da GOL, ma come detto prima la vittoria esterna ci pare impossibile. Nonostante stiamo parlando del Chelsea.

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Le probabili formazioni di Brighton-Chelsea

BRIGHTON (4-2-3-1): Verbruggen; Wieffer, Dunk, Van Hecke, Kadioglu; Gross, Ayari; Minteh, Rutter, De Cuyper; Welbeck.
CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; Gusto, Fofana, Chalobah, Cucurella; Caicedo, Fernandez; Palmer, Pedro, Neto; Delap.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1
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