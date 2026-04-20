I pronostici di lunedì 20 aprile: Serie A, Premier League e altri campionati

I pronostici di lunedì 20 aprile, in campo Serie A, Premier League e altri campionati minori in giro per il mondo

La trentatreesima giornata di Serie A si chiude con una sfida molto importante in zona retrocessione. Il Lecce a causa delle ultime quattro sconfitte consecutive è terzultimo, e affronta ora la Fiorentina che invece grazie a una importante serie di risultati positivi si è messa quasi in salvo. Con un pareggio stasera i viola potrebbero brindare a una salvezza quasi certa, che in caso di vittoria sarebbe praticamente sicura.

Ci sarà però da fare i conti con la voglia di punti del Lecce, e i viola nell’ultimo periodo sono stati poco brillanti. Anche in Premier League si gioca una sfida importante in zona retrocessione. Il West Ham ha un solo punto di vantaggio sul Tottenham terzultimo e proverà a fare bottino pieno sul campo del Crystal Palace che pare ormai avere nella vittoria della Conference League l’obiettivo primario di questa stagione.

Pronostici: la scelta del Veggente

• X2 + OVER 1,5 in Vissel Kobe-Al Ahli, AFC Champions League, ore 18:15

Vincenti

MIDTJYLLAND (in Midtjylland-Aarhus, Superliga Danimarca, ore 19:00)

(in Midtjylland-Aarhus, ore 19:00) DEPORTIVO LA CORUNA (in Deportivo La Coruña-Mirandés, Segunda Division , ore 20:30)

(in Deportivo La Coruña-Mirandés, Segunda Division ore 20:30) LECCE O PAREGGIO (in Lecce-Fiorentina, Serie A, ore 20:45)

(in Lecce-Fiorentina, ore 20:45) WEST HAM O PAREGGIO (in Crystal Palace-West Ham, Premier League, ore 21:00)

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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Lechia Gdańsk-Piast Gliwice , Polonia Ekstraklasa, ore 20:00

, Polonia Ekstraklasa, ore 20:00 Midtjylland-Aarhus , Superliga Danimarca , ore 19:00

, , ore 19:00 Moreirense-Estoril, Primeira Liga, ore 21:15

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Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

GIF Sundsvall-Brage , Svezia Superettan , ore 19:05

, , ore 19:05 Den Bosch-Jong FC Utrecht , Eerste Divisie, ore 20:00

, Eerste Divisie, ore 20:00 Crystal Palace-West Ham, Premier League, ore 21:00

Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 21.15 GOLDBET ; 22.55 SPORTBET; 21.15 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• X in Gaziantep-Kayserispor, Super Lig, ore 19:00