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Pronostico Tottenham-Brighton: non c’è un’altra possibilità

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Tottenham-Brighton è una partita della trentatreesima giornata di Premier League e si gioca sabato: diretta tv, probabili formazioni, pronostico

L’inizio di De Zerbi sulla panchina del Tottenham è stato disarmante: nonostante il tecnico italiano abbia avuto un paio di settimane per lavorare con il nuovo gruppo, ha perso sul campo del Sunderland, una squadra salva, tranquilla. Ma è evidente che i problemi degli Spurs quest’anno sono proprio strutturali. E il rischio retrocessione è sempre più concreto.

Pronostico Tottenham-Brighton
Pronostico Tottenham-Brighton: non c’è un’altra possibilità (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Non ha altra via De Zerbi che la vittoria, anche perché la zona salvezza quando mancano sei giornate al termine del campionato è distante solo due punti. Ma solamente un’affermazione contro un Brighton che vive il miglior momento di forma della sua stagione può aiutare. Subito l’incrocio con l’ex squadra per De Zerbi, che conosce sicuramente i pregi e i difetti degli avversari, ma sa benissimo che non sarà per nulla facile. Oltre ad aver vinto sul campo del Burnley lo scorso weekend, i biancoazzurri arrivano a questo match forti di 4 vittorie nelle ultime cinque e forti, tra le altre cose, anche di una classifica bella da vedere. Sono due i punti di distanza dalla zona Europea, anche se ci sono due squadre in mezzo, quindi il sogno di giocarsela fino alla fine c’è, ed è bello forte.

Non è una gara semplice da pronosticare perché se da un lato, sotto il profilo tecnico, il Tottenham è sicuramente più forte, dall’altro il Brighton vive un entusiasmo mai visto prima d’ora ed è quindi libero mentalmente. Una gara da tripla, in poche parole. Ma una cosa è certa, e ve lo diciamo sotto nel nostro pronostico.

Come vedere Tottenham-Brighton in diretta tv e in streaming

Come vedere Tottenham-Brighton
Come vedere Tottenham-Brighton in diretta tv e in streaming (AnsaFoto) – Ilveggente.it

La sfida Tottenham-Brighton è in programma sabato alle 18:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

La vittoria del Tottenham è quotata 2.65 su Lottomatica e GoldBet. Il segno GOL invece ha un valore di 1.53 su Lottomatica.

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Il pronostico

Sul fatto che entrambe dovrebbero riuscire a trovare la via della rete non pensiamo ci possano essere dubbi. Nessun dubbio. Quindi GOL. E poi? E poi crediamo che sia arrivato il momento per il Tottenham di vincere una partita. Lo scherzetto di De Zerbi alla sua ex squadra.

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Le probabili formazioni di Tottenham-Brighton

TOTTENHAM (4-2-3-1): Kinsky; Porro, Danso, Van de Ven, Udogie; Gray, Gallagher; Tel, Simons, Richarlison; Solanke.
BRIGHTON (4-2-3-1): Verbruggen; Wieffer, Van Hecke, Boscagli, Kadioglu; Ayari, Gross; Gomez, Hinshelwood, Minteh; Welbeck.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1
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