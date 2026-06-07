Pronostico Italia U21-Albania U21: prove di futuro nel temporaneo ritorno di Nunziata

Italia U21-Albania U21 è un’amichevole e si gioca lunedì alle 18:15: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv in chiaro e streaming gratis.

Carmine Nunziata, formalmente commissario tecnico dell’Italia Under 20, torna sulla panchina dell’Under 21 (selezione già guidata dal 2023 al 2025) solo per quest’amichevole con l’Albania, dovendo sostituire Silvio Baldini, anche lui ct ad interim ma della nazionale maggiore. Quella di Nunziata sarà dunque un’Italia sperimentale, visto che Baldini per i due test con Lussemburgo e Grecia ha deciso di chiamare quasi esclusivamente elementi della sua U-21, allo scopo di mandare un segnale forte dopo la clamorosa eliminazione nei playoff di qualificazione al Mondiale nordamericano.

In realtà, molti tra i convocati di Nunziata hanno già collezionato minuti con la maglia azzurra: parliamo dei vari Mascardi, Calvani, Zeroli, Mannini, Okoro e Pafundi, protagonisti anche del ciclo Baldini. Sono ben nove i classe 2006 a disposizione del tecnico originario di San Gennaro Vesuviano, ma il più giovane è il 2007 Cama, difensore della Primavera della Roma e punto fermo della nazionale Under 17 che due anni fa si è assicurata l’Europeo di categoria.

L’obiettivo di Nunziata – e di Baldini – è continuare a porre le basi per far sì che l’Italia possa ben figurare al prossimo Europeo (e per staccare il pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028), che si giocherà nel 2027 tra Serbia e Albania. Gli azzurrini non sono ancora qualificati: a due giornate dal termine delle qualificazioni sono secondi a -3 dalla Polonia capolista, che dovranno sfidare a ottobre. Nelle ultime tre uscite (Montenegro, Macedonia del Nord e Svezia) l’Italia ha ottenuto tre vittorie convincenti, rifilando quattro gol a ciascuna di queste selezioni. Movimentate anche le ultime uscite degli albanesi, già qualificati all’Europeo in quanto paese ospitante: gli uomini di Alban Bushi vanno a segno da sei match consecutivi.

Come vedere Italia U21-Albania U21 in diretta tv in chiaro e streaming gratis

L’amichevole tra Italia U21 e Albania U21 è in programma lunedì alle 18:15 allo stadio “Tognon” di Fontanafredda. Si potrà vedere in chiaro attraverso la diretta prevista su Rai 2. Il match sarà visibile anche in diretta streaming, sempre gratuitamente, sulla piattaforma RaiPlay. Per poter vedere la partita su smartphone e tablet bisognerà scaricare l’applicazione, mentre da pc basterà accedere al sito.

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Il pronostico

I numeri recenti dell’U1 (12 gol fatti nelle ultime tre uscite) parlano chiaro. Se a questo aggiungiamo che la retroguardia azzurra sarà inevitabilmente priva di un collaudato spartito difensivo a causa dei pochissimi allenamenti insieme, la sfida di giugno si preannuncia aperta, divertente e ricca di capovolgimenti di fronte. Da valutare la combo Gol+Over 2.5.

I convocati di Nunziata

Portieri: Diego Mascardi (Spezia), Lapo Siviero (Torino), Lorenzo Torriani (Milan)

Difensori: Wisdom Amey (Pianese), Adam Bakoune (Monza), Gabriele Calvani (Frosinone), Cristian Cama (Roma), Niccolò Fortini (Fiorentina), Gabriele Guarino (Empoli), Brando Moruzzi (Empoli), Giacomo Stabile (Bari).

Centrocampisti: Tommaso Berti (Cesena), Aaron Ciammaglichella (Juve Stabia), Leonardo Colombo (Monza), Mattia Mannini (Juve Stabia), Fabio Rispoli (Catanzaro), Kevin Zeroli (Juve Stabia)

Attaccanti: Gabriele Alesi (Catanzaro), Matteo Lavelli (Inter), Alvin Okoro (Juve Stabia), Simone Pafundi (Sampdoria), Emanuele Rao (Bari), Dominic Vavassori (Atalanta).

POSSIBILE RISULTATO: 2-1