Pronostico Palermo-Cesena: Inzaghi non vuole rimpianti

Palermo-Cesena è una partita valida per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico

Il gol di Ranocchia nei minuti finali della sfida al Frosinone della scorsa settimana ha permesso a Inzaghi di rimanere in corsa per la Serie A: è complicato per il Palermo rientrare tra le prime due, i rosanero non sono padroni del proprio destino, ma il tecnico non vuole nessun rimpianto. E contro il Cesena punta all’ennesima vittoria interna della propria stagione.

Sul fatto che i siciliani siano una squadra con un enorme carattere non ci sono dubbi. Lo abbiamo visto nel corso di questi mesi. Ma è mancato sempre qualcosa per riuscire a tenere il passo delle tre che sono davanti. La classifica rimane comunque corta e nessuno si può permettere una distrazione. Certo, quattro punti da recuperare a due squadre in quattro partite sono quasi una montagna, ma non impossibili. Nonostante il Cesena sia una squadra che lotti per i playoff e, al momento, sarebbe anche dentro la post-season, non può creare nessun pericolo ad una truppa che ha in rosa dei giocatori così importanti che la possono decidere in ogni minuto. Quindi sì, abbiamo decisamente una squadra vincente.

Come vedere Palermo-Cesena in diretta tv e in streaming

Palermo-Cesena in programma sabato alle 17:15 sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

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Il pronostico

Palermo vincente senza discussione. Inzaghi non molla e vuole la A diretta. Difficile, ma non impossibile. Ma meglio non avere nessun rimpianto almeno in questo finale di stagione.

Le probabili formazioni di Palermo-Cesena

PALERMO (3-4-2-1): Joronen; Modesto, Bani, Ceccaroni; Gyasi, Segre, Ranocchia, Augello; Palumbo, Le Douaon; Pohajnpalo.

CESENA (4-2-3-1): Klinsmann; Ciofi, Zaro, Piacentini, Corazza; Bisoli, Bastoni; Ciervo, Berti, Shpendi; Vrioni.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2