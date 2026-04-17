Home » CALCIO » Pronostico Palermo-Cesena: Inzaghi non vuole rimpianti

Pronostico Palermo-Cesena: Inzaghi non vuole rimpianti

di

Palermo-Cesena è una partita valida per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico 

Il gol di Ranocchia nei minuti finali della sfida al Frosinone della scorsa settimana ha permesso a Inzaghi di rimanere in corsa per la Serie A: è complicato per il Palermo rientrare tra le prime due, i rosanero non sono padroni del proprio destino, ma il tecnico non vuole nessun rimpianto. E contro il Cesena punta all’ennesima vittoria interna della propria stagione.

Pronostico Palermo-Cesena
Pronostico Palermo-Cesena: Inzaghi non vuole rimpianti (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Sul fatto che i siciliani siano una squadra con un enorme carattere non ci sono dubbi. Lo abbiamo visto nel corso di questi mesi. Ma è mancato sempre qualcosa per riuscire a tenere il passo delle tre che sono davanti. La classifica rimane comunque corta e nessuno si può permettere una distrazione. Certo, quattro punti da recuperare a due squadre in quattro partite sono quasi una montagna, ma non impossibili. Nonostante il Cesena sia una squadra che lotti per i playoff e, al momento, sarebbe anche dentro la post-season, non può creare nessun pericolo ad una truppa che ha in rosa dei giocatori così importanti che la possono decidere in ogni minuto. Quindi sì, abbiamo decisamente una squadra vincente.

Come vedere Palermo-Cesena in diretta tv e in streaming

Palermo-Cesena in programma sabato alle 17:15 sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Palermo è quotata 1.57 su GoldbetLottomatica. Il segno NO GOL è a 1.95 su Goldbet, Lottomatica.

Bonus SportBet: 100€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso
Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito
200€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€
Fino a 2050€ sport e casino
Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 2050€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2050€
Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse
Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Il pronostico

Palermo vincente senza discussione. Inzaghi non molla e vuole la A diretta. Difficile, ma non impossibile. Ma meglio non avere nessun rimpianto almeno in questo finale di stagione.

Le probabili formazioni di Palermo-Cesena

PALERMO (3-4-2-1): Joronen; Modesto, Bani, Ceccaroni; Gyasi, Segre, Ranocchia, Augello; Palumbo, Le Douaon; Pohajnpalo.
CESENA (4-2-3-1): Klinsmann; Ciofi, Zaro, Piacentini, Corazza; Bisoli, Bastoni; Ciervo, Berti, Shpendi; Vrioni.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2

Bonus SportBet: 100€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso
Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito
200€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€
Fino a 2050€ sport e casino
Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 2050€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2050€
Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse
Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Altri contenuti che potrebbero piacerti

Pronostico Chelsea-Manchester United

Pronostico Chelsea-Manchester United: c’è in palio la Champions

Pronostico Tottenham-Brighton

Pronostico Tottenham-Brighton: non c’è un’altra possibilità

Andrich del Bayer Leverkusen

Pronostici Bundesliga 18 aprile ore 15:30: aumentano le pretendenti per la Champions