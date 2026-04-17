Pronostico Newcastle-Bournemouth: inizia il lungo addio

Newcastle-Bournemouth è una partita della trentatreesima giornata di Premier League e si gioca sabato: diretta tv, probabili formazioni, pronostico
Inizia il lungo addio di Iraola dalla panchina del Bournemouth. In settimana il tecnico ha annunciato, in sintonia con il club, che alla fine della stagione le strade si separeranno. Una bella mazzata per tutti, ma non è sempre facile riuscire a trovare le motivazioni giuste.
L’obiettivo della squadra ospite, quindi, è quello di chiudere in maniera positiva la stagione e sul campo di un Newcastle in crisi, che avrebbe bisogno di un filotto importante di vittorie per rientrare in zona Europa, il target è quello di fare la propria partita e magari chissà, anche venirne fuori con un risultato positivo. Certo, se stessimo a guardare il valore delle due rose diremmo che partita non ce ne sarebbe, ma appunto i bianconeri arrivano a questo match dopo tre sconfitte di fila e un’annata davvero molto brutta per quanto riguarda prestazioni e risultati.
Ma è appunto per questo, inoltre, che il Newcastle vuole tornare a vincere. Anche perché come detto prima, tre punti, vista la classifica molto corta, darebbe anche remote speranze e remote possibilità di rientrare in corsa Europa. E siccome in un finale di stagione delicato tutto potrebbe succedere, allora è arrivato il momento di invertire la marcia e prendersi qualcosa, la speranza. Quindi sì, avrete capito per quale direzione pende il nostro pronostico.
Come vedere Newcastle-Bournemouth in diretta tv e in streaming
La sfida Newcastle-Bournemouth è in programma sabato alle 16. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.
Comparazione quote
La vittoria del Newcastle è quotata 1.95 su Lottomatica e GoldBet. Il segno GOL invece ha un valore di 1.42 su Lottomatica.
- Deposito minimo: 10€
- Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri
- Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus
- I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati
- Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive
- Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale
- Deposito minimo: 10€
- Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal
- Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus
Il pronostico
La cosa certa è che questo match regalerà almeno un gol per squadra. E noi crediamo che il Newcastle abbia le carte in regola per riuscire a prendersi la vittoria per cercare di risalire la classifica.
ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI
Le probabili formazioni di Newcastle-Bournemouth
NEWCASTLE (4-3-3): Ramsdale; Trippier, Thiaw, Botman, Hall; Miley, Tonali, Ramsey; Barnes, Osula, Gordon.
BOURNEMOUTH (4-2-3-1): Petrovic; Jimenez, Hill, Senesi, Truffert; Christie, Scott; Rayan, Kroupi, Tavernier; Evanilson.
- Deposito minimo: 10€
- Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri
- Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus
- I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati
- Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive
- Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale
- Deposito minimo: 10€
- Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal
- Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus