Pronostico Eintracht Francoforte-Lipsia: sesta volta di fila

Eintracht Francoforte-Lipsia è una partita valida per la trentesima giornata di Bundesliga e si gioca sabato: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Il sei a zero subito nella partita d’andata è una macchia enorme sul cammino del Francoforte in questa stagione. Una squadra, quella padrona di casa, che dopo un avvio importante adesso si ritrova al settimo posto con poche possibilità di entrare in Europa, anche se potrebbe bastare per andare in Conference. Si vedrà.

Il Lipsia, invece, è dentro la zona Champions anche se si deve difendere dall’assalto del Leverkusen che a cinque giornate dal termine è distante solamente quattro punti. Diciamo che molto passa da questo match per gli ospiti, che possono anche prendersi il lusso di pareggiare per stare leggermente sereni. Certo, fermare tre vittorie di fila – quelle che ha piazzato il Lipsia nel corso delle ultime tre uscite – sarebbe un peccato. Ma il campo del Francoforte rimane complicato. Ora, c’è da dire che negli ultimi cinque scontri diretti quella in programma nel pomeriggio di sabato è stata sempre una partita aperta: sempre almeno tre reti complessive sono venute fuori. E in questo caso non vediamo come non possa succedere nuovamente. Certo, insomma, l’over. E poi? E poi ve lo diciamo sotto.

Come vedere Eintracht Francoforte-Lipsia in diretta tv e streaming

La sfida Eintracht Francoforte-Lipsia è in programma sabato alle 18:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Lipsia è quotata 1.97 su Goldbet, Lottomatica. Il segno GOL invece ha un valore di 1.40 su Goldbet e Lottomatica.

Bonus SportBet: 100€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito 200€ Verifica Deposito minimo: 10€

Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri

Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus

I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€ Fino a 2050€ sport e casino Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€ 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€ Fino a 2050€ bonus scommesse e sport Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni PlanetWin365 Bonus Planetwin365: fino a 2050€ Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher DAZNBet Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€ Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€ 200€ Verifica Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati

Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive

Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale FastBet Bonus Benvenuto FastBet Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€ 50€ di Bonus reale Verifica Deposito minimo: 10€

Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal

Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus

Il pronostico

Tre reti complessive e almeno un gol per squadra. Questa è una cosa certa. E poi? E poi occhio al colpaccio esterno del Lipsia che dopo il sei a zero dell’andata si vuole ripetere e blindare il posto in Champions League.

Le probabili formazioni di Eintracht Francoforte-Lipsia

EINTRACHT FRANCOFORTE (3-5-2): Zetterer; Amenda, Koch, Theate; Amaimouni-Echghouyab, Chaibi, Larsson, Hojlund, Brown; Burkardt, Kalimuendo.

LIPSIA (4-3-3): Vandevoordt; Baku, Orban, Bitshiabu, Raum; Gruda, Seiwald, Baumgartner; Diomande, Romulo, Nusa.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2