Pronostico Eintracht Francoforte-Lipsia: sesta volta di fila

Eintracht Francoforte-Lipsia è una partita valida per la trentesima giornata di Bundesliga e si gioca sabato: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.
Il sei a zero subito nella partita d’andata è una macchia enorme sul cammino del Francoforte in questa stagione. Una squadra, quella padrona di casa, che dopo un avvio importante adesso si ritrova al settimo posto con poche possibilità di entrare in Europa, anche se potrebbe bastare per andare in Conference. Si vedrà.
Il Lipsia, invece, è dentro la zona Champions anche se si deve difendere dall’assalto del Leverkusen che a cinque giornate dal termine è distante solamente quattro punti. Diciamo che molto passa da questo match per gli ospiti, che possono anche prendersi il lusso di pareggiare per stare leggermente sereni. Certo, fermare tre vittorie di fila – quelle che ha piazzato il Lipsia nel corso delle ultime tre uscite – sarebbe un peccato. Ma il campo del Francoforte rimane complicato. Ora, c’è da dire che negli ultimi cinque scontri diretti quella in programma nel pomeriggio di sabato è stata sempre una partita aperta: sempre almeno tre reti complessive sono venute fuori. E in questo caso non vediamo come non possa succedere nuovamente. Certo, insomma, l’over. E poi? E poi ve lo diciamo sotto.
Come vedere Eintracht Francoforte-Lipsia in diretta tv e streaming
La sfida Eintracht Francoforte-Lipsia è in programma sabato alle 18:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.
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Il pronostico
Tre reti complessive e almeno un gol per squadra. Questa è una cosa certa. E poi? E poi occhio al colpaccio esterno del Lipsia che dopo il sei a zero dell’andata si vuole ripetere e blindare il posto in Champions League.
Le probabili formazioni di Eintracht Francoforte-Lipsia
EINTRACHT FRANCOFORTE (3-5-2): Zetterer; Amenda, Koch, Theate; Amaimouni-Echghouyab, Chaibi, Larsson, Hojlund, Brown; Burkardt, Kalimuendo.
LIPSIA (4-3-3): Vandevoordt; Baku, Orban, Bitshiabu, Raum; Gruda, Seiwald, Baumgartner; Diomande, Romulo, Nusa.
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