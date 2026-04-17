I pronostici di venerdì 17 aprile: Serie A, Serie B, Bundesliga e Ligue 1

I pronostici di venerdì 17 aprile, ci sono gli anticipi di Serie A, Serie B, Bundesliga e Ligue 1 più altri campionati minori

A Como, domenica scorsa, l’Inter ha dato dimostrazione, per l’ennesima volta, delle sue straordinarie doti offensive e realizzative, che in Serie A continuano a non avere eguali (miglior attacco con 75 gol). I nerazzurri l’hanno spuntata 4-3 in riva al lago, trascinati dalle doppiette di Dumfries e Thuram.

Il successo sugli uomini di Cesc Fabregas ha avvicinato sensibilmente la Beneamata all’obiettivo scudetto, in una giornata in cui sia il Napoli che il Milan hanno fatto flop. Nel frattempo, prima della semifinale di Coppa Italia con il Como – nella prossima settimana a San Siro si ripartirà dallo 0-0 di marzo – Chivu e i suoi ospitano il Cagliari di Fabio Pisacane, che nello scorso weekend ha tirato un enorme sospiro di sollievo.

Nonostante le assenze di Lautaro (infortunato) e Sucic (squalificato), Chivu può contare su un Thuram di nuovo in stato di grazia e su un Dumfries versione goleador. Il Cagliari ha ritrovato il sorriso grazie a Sebastiano Esposito, ma la differenza tecnica rimane abissale.

Ad aprire il turno di Serie A sarà però il Como sul campo del Sassuolo. Fabregas potrebbe fare turnover in vista della semifinale di Coppa Italia con i nerazzurri, ma la differenza di motivazioni è netta. Il Sassuolo non mantiene la porta inviolata da febbraio e senza capitan Berardi perde uno dei suoi riferimenti principali. I precedenti stagionali sono un incubo per Grosso: 2 sfide, 2 sconfitte e ben 5 gol incassati senza segnarne alcuno.

Pronostici: la scelta del Veggente

• X2 + OVER 1,5 in Sassuolo-Como, Serie A, ore 18:30

Vincenti

FENERBAHCE (in Fenerbahçe-Rizespor, Super Lig, ore 19:00)

(in Fenerbahçe-Rizespor, ore 19:00) INTER (in Inter-Cagliari, Serie A, ore 20:45)

(in Inter-Cagliari, ore 20:45) LENS (in Lens-Tolosa, Ligue 1, ore 20:45)

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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Elversberg-Karlsruher , Zweite Liga, ore 18:30

, Zweite Liga, ore 18:30 Willem II-Jong AZ , Eerste Divisie, ore 20:00

, Eerste Divisie, ore 20:00 Jong FC Utrecht-FC Eindhoven, Eerste Divisie, ore 20:00

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Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

St. Pauli-Colonia , Bundesliga, ore 20:30

, Bundesliga, ore 20:30 Jong PSV-Jong Ajax , Eerste Divisie, ore 20:00

, Eerste Divisie, ore 20:00 Almere City-FC Dordrecht, Eerste Divisie, ore 20:00

Comparazione quota totale (gol + over): 10.47 GOLDBET ; 10.71 SPORTBET; 10.47 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• 2 + GOL in St. Pauli-Colonia, Bundesliga, ore 20:30