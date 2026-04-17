I pronostici del weekend (18-19 aprile): Serie A e campionati esteri

I pronostici del weekend, trentatreesima giornata di campionato in Serie A, in campo anche Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1
Tornano in campo tutti i principali campionati europei: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1. Vittorie in arrivo per Napoli, Juventus, Leeds e Nottingham Forest. L’Atletico Madrid parte favorito nella finale di Coppa del Re contro la Real Sociedad.
Tra le partite da almeno tre gol complessivi, dando un’occhiata alla variazione delle quote, alle statistiche e agli expected goals delle squadre in questione, occhio a PSG-Lione, Newcastle-Bournemouth, Tottenham-Brighton, Bayer Leverkusen-Augsburg e Bayern Monaco-Stoccarda.
I pronostici sulle altre partite
Tra le sfide da almeno un gol per squadra riflettori puntati in particolare su Chelsea-Manchester United, Roma-Atalanta, Eintracht Francoforte-Lipsia, Manchester City-Arsenal e Hoffenheim-Borussia Dortmund.
Pronostici: le partite da almeno tre gol complessivi
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Le probabili squadre vincenti: i pronostici
• Juventus (in Juventus-Bologna, Serie A, domenica 20:45)
• Leeds (in Leeds-Wolverhampton, Premier League, sabato 16:00)
• Atletico Madrid o pareggio (in Atletico Madrid-Real Sociedad, Coppa del Re, sabato 21:00)
Comparazione quota totale (gol + over): 57.40 GOLDBET ; 69.42 SPORTBET; 57.40 LOTTOMATICA
Partite da almeno un gol per squadra
• Manchester City-Arsenal, Premier League, domenica 17:30
• Hoffenheim-Borussia Dortmund, Bundesliga, sabato 15:30
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