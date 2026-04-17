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I pronostici del weekend (18-19 aprile): Serie A e campionati esteri

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I pronostici del weekend, trentatreesima giornata di campionato in Serie A, in campo anche Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1

Tornano in campo tutti i principali campionati europei: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1. Vittorie in arrivo per Napoli, Juventus, Leeds e Nottingham Forest. L’Atletico Madrid parte favorito nella finale di Coppa del Re contro la Real Sociedad.

I pronostici del weekend (18-19 aprile): Serie A e campionati esteri (Ansa Foto) – IlVeggente.it

 

Tra le partite da almeno tre gol complessivi, dando un’occhiata alla variazione delle quote, alle statistiche e agli expected goals delle squadre in questione, occhio a PSG-Lione, Newcastle-Bournemouth, Tottenham-Brighton, Bayer Leverkusen-Augsburg e Bayern Monaco-Stoccarda.

I pronostici sulle altre partite

Tra le sfide da almeno un gol per squadra riflettori puntati in particolare su Chelsea-Manchester United, Roma-Atalanta, Eintracht Francoforte-Lipsia, Manchester City-Arsenal e Hoffenheim-Borussia Dortmund.

Pronostici: le partite da almeno tre gol complessivi

PSG-Lione, Ligue 1, domenica 20:45
Newcastle-Bournemouth, Premier League, sabato 16:00
Tottenham-Brighton, Premier League, sabato 16:00
Bayer Leverkusen-Augsburg, Bundesliga, sabato 15:30
Bayern Monaco-Stoccarda, Bundesliga, domenica 17:30
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Le probabili squadre vincenti: i pronostici

Napoli (in Napoli-Lazio, Serie A, sabato 18:00)
Juventus (in Juventus-Bologna, Serie A, domenica 20:45)
Leeds (in Leeds-Wolverhampton, Premier League, sabato 16:00)
Nottingham Forest (in Nottingham Forest-Burnley, Premier League, domenica 15:00)
Atletico Madrid o pareggio (in Atletico Madrid-Real Sociedad, Coppa del Re, sabato 21:00)
Comparazione quota totale (gol + over): 57.40 GOLDBET ; 69.42 SPORTBET; 57.40 LOTTOMATICA

Partite da almeno un gol per squadra

Chelsea-Manchester United, Premier League, sabato 21:00
Roma-Atalanta, Serie A, sabato 20:45
Eintracht Francoforte-Lipsia, Bundesliga, sabato 18:30
Manchester City-Arsenal, Premier League, domenica 17:30
Hoffenheim-Borussia Dortmund, Bundesliga, sabato 15:30
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