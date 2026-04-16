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Pronostico Strasburgo-Mainz: solo da mettere il timbro

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Strasburgo-Mainz è una partita dei quarti di finale di Conference League: dove vederla, probabili formazioni e pronostico 

Il due a zero con il quale il Mainz è riuscito nel match d’andata ad avere la meglio sullo Strasburgo è un segnale importante. Una vittoria grossa che poteva anche essere più grossa del risultato finale.

Pronostico Strasburgo-Mainz
Pronostico Strasburgo-Mainz: solo da mettere il timbro (AnsaFoto) – Ilveggente.it

I tedeschi hanno fatto meglio e hanno quasi messo in cassaforte la qualificazione. L’infortunio di Panichelli nello Strasburgo, l’uomo davvero in più lì davanti, ha tagliato le possibilità offensive dei francesi, soprattutto se guardiamo all’Europa. La sconfitta del Mainz nel turno di Bundesliga, contro il Friburgo, è sì stato un passo falso ma è arrivata dopo 9 risultati utili di fila che hanno letteralmente cambiato il modo dei tedeschi di guardare a questa parte finale di stagione. Sì, perché la classifica in campionato si è aggiustata e anche in Europa le cose si stanno mettendo per il verso giusto.

Ovvio che sarà un match che potrebbe, anzi sicuramente, regalerà degli spazi profondi al Mainz: lo Strasburgo vuoi o non vuoi deve cercare in tutti i modi di affondare il colpo per tenere vivi i giochi, e in quelli spazi i tedeschi possono chiudere il discorso. Ci aspettiamo, insomma, una gara diversa rispetto a quella vista la scorsa settimana.

Come vedere Strasburgo-Mainz in diretta tv e in streaming

La sfida Strasburgo-Mainz è in programma giovedì alle 21. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 252). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

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Comparazione quote

Il pareggio è quotato 3.85 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL è quotato invece a 1.72 su Goldbet e Lottomatica. 

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Il pronostico

Una gara da almeno un gol per squadra, per come la vediamo noi. Una sfida che regalerà al Mainz la qualificazione. Occhio al pareggio.

Le probabili formazioni di Strasburgo-Mainz

STRASBURGO (4-3-1-2): Penders; Doue, Doukoure, Omobamidele, Chilwell; El Mourabet, Oyedele, Barco; Yassine; Enciso, Godo.
MAINZ (3-5-2): Batz; Da Costa, Posch, Kohr; Widmer, Nebel, Sano, Kawasaki, Mwene; Weiper, Tietz.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1
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