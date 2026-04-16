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Pronostico Sampdoria-Monza: continua la corsa alla A

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Sampdoria-Monza è una partita valida per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico 

La vittoria sul Bari ma soprattutto il pareggio tra Frosinone e Palermo, permettono al Monza di essere terzo in classifica – a pari punti con i ciociari – e quindi ancora pronto a prendersi la Serie A diretta. Ma tutto passa dalla gara contro la Samp in programma venerdì sera in trasferta. E la Samp è in forma.

Colpani
Pronostico Sampdoria-Monza: continua la corsa alla A (Instagram acmonza) – Ilveggente.it

L’affermazione in rimonta sul campo del Pescara ha permesso alla squadra di Lombardo di piazzare la terza vittoria di fila e quindi allontanarsi, anche se non in maniera definitiva, dalla zona retrocessione. Vero che ci sono altre squadre in mezzo che rischiano grosso, ma è altrettanto vero che per essere certi di rimanere in B qualche altro punto serve, eccome. Non sarà semplice però per i liguri riuscire a farne in questa partita, i lombardi sono davvero di un altro livello e hanno messo da parte la “pareggite” che ha colpito la squadra nel corso delle ultime settimane. Una situazione che ci spinge a dire una cosa che forse tutti pensano: alla fine, i valori tecnici, in questa partita faranno sicuramente la differenza.

Il Monza non può permettersi passi falsi a differenza della Samp, che vuoi o non vuoi ormai si è come detto prima quasi tirata fuori dalla situazione di classifica complicata. Non possiamo parlare di motivazioni, quelle ci sono per forza sia da un lato che dall’altro, ma parliamo solamente di qualità. Che pendono tutte dalla parte ospite.

Come vedere Sampdoria-Monza in diretta tv e in streaming

Sampdoria-Monza in programma venerdì alle 20:30 sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

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Il pronostico

Una quota da oltre due volte la posta per la vittoria esterna è assolutamente da prendere per tutto quello che vi abbiamo raccontato prima. Sfida che i lombardi porteranno a casa.

Le probabili formazioni di Sampdoria-Monza

SAMPDORIA (4-2-3-1): Martinelli; Di Pardo, Abildgaard, Viti, Giordano; Conti, Esposito; Begic, Barak, Pierini; Brunori.
MONZA (3-4-2-1): Thiam; Ravanelli, Delli Carri, Lucchesi; Birindelli, Obiang, Pessina, Dentello Azzi; Colpani, Mota; Petagna.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2

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