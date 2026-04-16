Pronostico Lens-Tolosa: il primo round alla vicecapolista

Lens-Tolosa è una partita della trentesima giornata di Ligue 1 e si gioca venerdì: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

Contro un Tolosa sicuro a metà classifica, il compito del Lens – che affronterà nuovamente la stessa avversaria la prossima settimana nella semifinale di Coppa di Francia – è quello di tenere la pressione sul PSG e andare di nuovo ad un solo punto di distacco. Anche se, ovviamente, poi i parigini avranno due partite in meno.

Ma è importante per il Lens, dopo un’annata strepitosa, chiudere almeno al secondo posto in classifica che non solo garantirebbe il posto nella prossima Champions League, ma quello ormai ci pare abbastanza sicuro, ma inoltre permetterebbe di avere delle ambizioni importanti per la prossima estate e magari muoversi in maniera opportuna sul mercato la prossima estate. Dall’altro lato il pensiero del Tolosa (che come detto prima è tranquillo a metà classifica) è rivolto tutto all’appuntamento della prossima settimana sempre nello stesso stadio. La semifinale di Coppa, con un PSG eliminato in questo caso, permette davvero di poter raggiungere una finale e chissà, magari alzare un trofeo alla fine dell’anno. Ma questo primo round se lo prenderà la vicecapolista, che ha molte più ambizioni e che ha una rosa sicuramente più pronta e vogliosa di chiudere nel migliore dei modi l’annata.

Come vedere Lens-Tolosa in diretta tv e in streaming

Lens-Tolosa è in programma venerdì alle 20:45. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Mix (canale 211). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI Comparazione quote La vittoria del Lens è quotata 1.55 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL è quotato invece a 1.72 su Lottomatica. Bonus SportBet: 100€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito 200€ Verifica Deposito minimo: 10€

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Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus Il pronostico Almeno per un paio di notti tornerà a meno uno dal PSG il Lens, una squadra che ha fatto qualcosa di clamoroso in questa stagione e che non vuole in nessun modo mollare la presa. Le probabili formazioni di Lens-Tolosa LENS (3-4-2-1): Risser; Celik, Ganiou, Sarr; Abdulhamid, Sangare, Thomasson, Udol; Thauvin, Said; Edouard.

TOLOSA (3-4-2-1): Restes; Cresswell, Koumassa, Nicolaisen; Sidibe, Casseres, Demba, Methalie; Donnum, Gboho; Emersonn. POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 3-1