Pronostici Conference League: la tripla marcatori

Conference League, i pronostici sul tavolo: i tre marcatori da prendere in considerazione in chiave player building
In Alsazia lo Strasburgo proverà a rimontare il 2-0 subito a Magonza: un obiettivo difficile ma non impossibile per gli uomini di O’Neil, rivitalizzati da un fattore casalingo molto impattante nonché generale terreno di caccia di Samir El Mourabet che tra le mura amiche si sta rivelando particolarmente ispirato.
Reduce da un gol e un assist nell’ultima uscita ufficiale della sua squadra allo Stadio della Meinau, il jolly dello Strasburgo dovrebbe riuscire ad imbeccare nel migliore dei modi Martial Godo, autore di ben otto goal in Ligue 1 nonché protagonista della sua miglior stagione in termini realizzativi.
Veloce nel lungo ma impattante anche da un punto di vista fisico, la freccia ivoriana ha chances concrete di centrare il bersaglio grosso così come Mateta, al centro dell’attacco di un Crystal Palace che contro la Fiorentina vuole completare l’opera. Rigorista degli Eagles, il francese sa fare la differenza sia di testa che di piede.
Infine, risulta piuttosto difficile immaginare che l’Az non riesca a siglare almeno un gol contro lo Shakhtar: tra i più quotati, occhio soprattutto a Troy Parrott, a segno in diciotto occasioni dall’inizio della stagione (tra Eredivisie e Conference League) e in grado di alzare spesso l’asticella nei momenti topici della stagione.
Parrott e Mateta marcatori plus; Godo marcatore o sostituto si trovano a quota 17,47 su Goldbet.
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