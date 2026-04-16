I pronostici di giovedì 16 aprile: Europa League e Conference League

I pronostici di giovedì 16 aprile, ci sono le partite di ritorno dei quarti di finale di Europa League e Conference League
Alla fine delle partite di ritorno dei quarti di finale di Europa League e Conference League, l’Italia rischia di rimanere già senza squadre in Europa. Bologna e Fiorentina avrebbero infatti bisogno di un miracolo per superare il turno. La squadra di Italiano ha perso 3-1 in casa all’andata, quella di Vanoli – che quanto meno si è messa quasi in salvo in Serie A – è stata presa a pallate col risultato di 3-0 dal Crystal Palace a Londra.
Una disfatta che si aggiunge alla mancata qualificazione ai Mondiali dell’Italia, in un anno orribile per il nostro calcio. L’Aston Villa è una macchina quasi perfetta in casa, dove vanta otto vittorie europee consecutive e un’imbattibilità che dura da 11 match. Per i rossoblù la missione è quasi impossibile: la storia dice che solo una squadra su 67 è riuscita a passare il turno dopo aver perso l’andata in casa con due gol di scarto. I Villans hanno mantenuto la porta inviolata in casa contro squadre italiane nelle ultime 5 occasioni europee. Il Bologna lotterà e non sarebbe una sorpresa se riuscisse a segnare almeno un gol, ma il tabù inglese (5 sconfitte su 5 trasferte oltremanica) è un peso storico difficile da ignorare.
La Fiorentina ha ritrovato solidità difensiva con due clean sheet consecutivi in Serie A, ma potrebbe non essere sufficiente contro una squadra in salute, reduce da tre vittorie di fila e rinforzata dal ritorno di Strand Larsen. Ribaltare tre gol contro un avversario che ne ha subiti soltanto due nelle ultime cinque gare europee appare utopico. La qualificazione resta saldamente nelle mani degli inglesi ma la sensazione è che la Viola potrebbe anche vincere la partita singola o strappare un pareggio onorevole davanti ai propri tifosi in una gara da almeno una rete per parte.
Pronostici: la scelta del Veggente
• 1X + OVER 1,5 in Aek Atene-Rayo Vallecano, Conference League, ore 21:00
Vincenti
- AZ o PAREGGIO (in AZ-Shakhtar Donetsk, Conference League, ore 18:45)
- STRASBURGO o PAREGGIO (in Strasburgo-Mainz, Conference League, ore 21:00)
- BETIS (in Betis-Braga, Europa League, ore 21:00)
Maggiori informazioni sui bonus
Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.
- Deposito minimo: 10€
- Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri
- Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus
- I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati
- Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive
- Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale
- Deposito minimo: 10€
- Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal
- Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus
Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)
- AZ-Shakhtar Donetsk, Conference League, ore 18:45
- Betis-Braga, Europa League, ore 21:00
ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI
Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)
- Celta Vigo-Friburgo, Europa League, ore 18:00
- Fiorentina-Crystal Palace, Conference League, ore 21:00
- Aston Villa-Bologna, Europa League, ore 21:00
Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 16.44 GOLDBET ; 17.47 SPORTBET; 16.44 LOTTOMATICA
Il “clamoroso”
• X2 + GOL in Nottingham Forest-Porto, Europa League, ore 21:00
- Deposito minimo: 10€
- Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri
- Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus
- I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati
- Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive
- Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale
- Deposito minimo: 10€
- Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal
- Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus