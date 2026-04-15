Pronostico Nottingham-Porto: Farioli annusa il colpaccio

Nottingham-Porto è una partita dei quarti di finale di Europa League: dove vederla, probabili formazioni e pronostico

L’uno a uno della partita d’andata lascia sicuramente aperte tutte le opportunità ad entrambe le squadre. Certo, se da un lato i padroni di casa sono in lotta per la salvezza, dall’altro il Porto con cinque punti di vantaggio sulla seconda si è avvicinato sensibilmente alla vittoria del campionato. Una situazione che potrebbe pesare su questa partita.

Anche perché il Nottingham in casa, nelle ultime dodici gare disputate, ha vinto solamente cinque volte. Un cammino interno sicuramente migliorabile, ma non sarà semplice farlo contro i portoghesi che segnano soprattutto nel primo tempo: sui 18 gol complessivi fatti, infatti, in questa competizione, ben 12 per Farioli sono arrivati nella prima parte di gara. C’è da dire che il Nottingham ha battuto questa squadra nella fase a girone unico, ma era un momento particolare e un cambio allenatore che vuoi o non vuoi riesce spesso a dare uno scossone. In poche parole, non siamo proprio così sicuri che questo match veda il Nottingham favorito nonostante in generale stia vivendo un buon momento di forma. Anzi, crediamo fortemente che il Porto se la posse giocare alla grandissima e che alla fine possa pure riuscire a prendersi il passaggio del turno.

Come vedere Nottingham-Porto in diretta tv e in streaming La sfida Nottingham-Porto è in programma giovedì alle 21. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 252). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI Comparazione quote La vittoria del Porto è quotata 3.40 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL è quotato invece a 1.90 su Goldbet e Lottomatica. Bonus SportBet: 100€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito 200€ Verifica Deposito minimo: 10€

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Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus Il pronostico Magari questa partita potrebbe pure finire ai supplementari, non è assolutamente da escludere un pareggio nel corso dei 90′. Ma la qualificazione se la porterà via il Porto, in una gara che dentro i 90minuti dovrebbe regalare almeno una rete per squadra. Le probabili formazioni di Nottingham-Porto NOTTINGHAM (4-2-3-1): Ortega; Aina, Murillo, Milenkovic, Williams; Sangare, Anderson; Hutchinson, Gibbs-White, Hudson-Odoi; Jesus.

PORTO (4-3-3): D Costa; A Costa, Silva, Bednarek, Sanusi; Fofana, Rosario, Veiga; Gomes, Moffi, Sainz. POSSIBILE RISULTATO: 1-2