Pronostico Fiorentina-Crystal Palace: orgoglio viola nell’addio all’Europa

Fiorentina-Crystal Palace è una partita valida per il ritorno dei quarti di finale di Conference League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Una Fiorentina incerottata e troppo rinunciataria giovedì scorso a Selhurst Park è stata spazzata via dall’atletismo e dalla fisicità del Crystal Palace, apparso superiore in tutto e per tutto ai viola. La spedizione londinese della truppa di Paolo Vanoli – orfana di titolarissimi come Parisi, Solomon e Kean – si è rivelata fallimentare: eccetto qualche sortita ad inizio ripresa, con le Eagles già avanti 2-0, i gigliati non hanno combinato granché (appena 0.45 xG prodotto contro i 3.05 del Palace) ed a pochi minuti dal fischio finale hanno incassato pure il terzo gol, realizzato dal senegalese Sarr, che di fatto blindato la qualificazione dei londinesi alle semifinali di Conference League (per il Crystal Palace sarebbe la prima volta in campo continentale).

Gli uomini di Oliver Glasner, oltre ad andare a una velocità diversa – intensità e ritmi da Premier League – ha vinto praticamente tutti i duelli individuali, approfittando del poco coraggio della Fiorentina. Il passaggio del turno, adesso, è quasi compromesso. I toscani, che partecipano da quattro anni a questa competizione, per la prima volta rischiano di non arrivare tra le prime quattro, dopo ben 2 finali (entrambe perse) e una semifinale.

Palace imbattuto da sei gare

Servirà una prestazione perfetta per ribaltare il 3-0 di Londra: vincere con almeno tre gol di scarto per andare quantomeno all’extra-time. Complicatissimo, anche perché il Palace è una squadra in salute, reduce da ben tre vittorie consecutive – domenica successo in rimonta sul Newcastle – tra campionato e Conference e imbattuta da inizio marzo (6 risultati utili consecutivi). Con una gara da recuperare, le Eagles sono tredicesime nella classifica della Premier League, ma non lontanissime dal settimo posto, distante cinque lunghezze.

La Fiorentina invece lunedì scorso ha sostanzialmente chiuso ogni discorso relativo alla salvezza, battendo 1-0 la Lazio nel posticipo dell’ultima giornata di Serie A e portandosi a +8 sul terzultimo posto. Per la Viola il secondo clean sheet dopo quello di Verona: è bastata una gara attenta ed ordinata per avere la meglio sui biancocelesti, trafitti da un preciso colpo di testa di Gosens. Il centrocampista gigliato Mandragora a fine match ha chiesto il supporto dei tifosi nel ritorno con gli inglesi, dicendo che la squadra crede ancora alla qualificazione nonostante la debacle dell’andata.

Vanoli, oltre allo squalificato Dodò, potrebbe nuovamente dover fare a meno di Kean, sempre alle prese con il problema alla tibia (ha saltato pure la Lazio).

Dubbi anche su Parisi, mentre Solomon, che ha giocato qualche minuto lunedì, sarà certamente arruolabile. Dall’altro lato, Glasner ritrova il centravanti norvegese Strand Larsen, assente per squalifica una settimana fa. Potrebbe non esserci Guessand, uscito per una botta nella gara d’andata e indisponibile contro il Newcastle in campionato.

Come vedere Fiorentina-Crystal Palace in diretta tv e in streaming Fiorentina-Crystal Palace è in programma giovedì alle 21:00 e si giocherà allo stadio “Franchi” di Firenze. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Arena (canale 204) e Sky Sport (canale 253). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI Comparazione quote La combo “1X+Gol” è quotata a 2.25 su Goldbet e Lottomatica e a 2.45 su Sportbet. Il pronostico Contro un Palace che viaggia a ritmi da Premier League e che non perde da inizio marzo, i viola devono obbligatoriamente ritrovare quel coraggio e quell’intensità smarriti a Londra. La vittoria sulla Lazio ha riportato il sereno in campionato, ma il palcoscenico europeo chiede qualcosa di straordinario per evitare la prima eliminazione precoce dopo anni di dominio gigliato in Conference. Il divario fisico visto all’andata è stato imbarazzante, anche se il “Franchi” sa come trasformarsi nelle notti europee. La Fiorentina ha ritrovato solidità difensiva con due clean sheet consecutivi in Serie A, ma potrebbe non essere sufficiente contro una squadra in salute, reduce da tre vittorie di fila e rinforzata dal ritorno di Strand Larsen. Ribaltare tre gol contro un avversario che ne ha subiti soltanto due nelle ultime cinque gare europee appare utopico. La qualificazione resta saldamente nelle mani degli inglesi ma la sensazione è che la Viola potrebbe anche vincere la partita singola o strappare un pareggio onorevole davanti ai propri tifosi in una gara da almeno una rete per parte. Le probabili formazioni di Fiorentina-Crystal Palace FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri, Balbo; Ndour, Fagioli, Mandragora; Harrison, Piccoli, Gudmundsson.

CRYSTAL PALACE (3-4-3): Henderson; Richards, Lacroix, Canvot; Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell; Sarr, Mateta, Yeremi Pino. POSSIBILE RISULTATO: 1-1