Pronostico Aston Villa-Bologna: Birmingham posto ostile per le italiane

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Aston Villa-Bologna è una partita valida per il ritorno dei quarti di finale di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Le troppe leggerezze difensive nella gara d’andata hanno tradito un buon Bologna e la vittoria per 3-1 dell’Aston Villa al “Dall’Ara” è di fatto una sentenza. Un risultato decisamente bugiardo per quello che si è visto in campo – primo tempo dominato dai rossoblù, che avrebbero meritato di passare in vantaggio – ma che adesso obbliga la squadra di Vincenzo Italiano ad espugnare il Villa Park di Birmingham con almeno due gol di scarto per regalarsi quantomeno una chance nei tempi supplementari.

Bernardeschi e Digne
Pronostico Aston Villa-Bologna: Birmingham posto ostile per le italiane (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Il rammarico dell’ex tecnico di Spezia e Fiorentina è tanto. Il suo Bologna ha interpretato bene la gara e l’approccio era quello giusto, ma contro squadre come i Villans – ormai stabili tra le prime quattro in Premier League – il margine di errore è ridottissimo. Ed ogni disattenzione può risultare fatale.

È andata proprio così, con Unai Emery che con il gol di Konsa e la doppietta di uno scatenato Watkins ha ipotecato la qualificazione alle semifinali, senza strafare e con la giusta dose di cinismo. Davanti agli emiliani c’è una vera e propria montagna da scalare: negli ultimi due anni il Bologna ha affrontato due volte i Villans, in entrambi i casi a Birmingham. E per i felsinei non è finita benissimo: due sconfitte tra Champions ed Europa League, con zero gol segnati (2-0 nell’ottobre 2024 e 1-0 lo scorso settembre). Come se non bastasse, l’Aston Villa davanti ai suoi tifosi è imbattuto in Europa da 11 partite, con un bilancio di un pareggio e ben 10 vittorie.

Emery senza Martinez?

La stanchezza per l’impegno infrasettimanale domenica scorsa non ha frenato il Bologna, che si è immediatamente rifatto piegando 2-0 il Lecce al “Dall’Ara” con i gol di Orsolini e Freuler. Per Italiano è il sesto successo nelle ultime otto giornate, anche se difficilmente basterà per rientrare in corsa per l’Europa che conta. L’Aston Villa invece è reduce da un pareggio in trasferta (1-1) con il Nottingham Forest, un punticino che gli ha consentito di raggiungere il Manchester United in terza posizione, a quota 55. In ogni caso, con 7 punti di vantaggio sulla sesta la qualificazione alla prossima Champions League sembra essere ormai in cassaforte.

Le due squadre a centrocampo
Pronostico Aston Villa-Bologna: Birmingham posto ostile per le italiane (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Emery nella gara di ritorno potrebbe dover fare a meno del suo portiere titolare Martinez: il Dibu ha saltato il match con il Forest ed è in forte dubbio per la sfida con i rossoblù. Al suo posto è pronto Bizot. Nel Bologna invece non ci sarà lo squalificato Lucumì, mentre Lykogiannis e Dallinga quasi certamente non potranno essere a disposizione di Italiano. In coppa rivedremo all’opera il trio d’attacco formato da Bernardeschi, Castro e Rowe. L’inglese è stato il migliore dei suoi all’andata ed Italiano ormai non può fare a meno della sua velocità e dei suoi dribbling.

Come vedere Aston Villa-Bologna in diretta tv e in streaming

Aston Villa-Bologna è in programma giovedì alle 21:00 e si giocherà al Villa Park di Birmingham, in Inghilterra. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 252). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Comparazione quote

Il segno “Gol” è quotato a 1.65 su GoldbetLottomatica e a 1.73 su Sportbet. La vittoria dell’Aston Villa è quotata invece a 1.63 su GoldbetLottomatica e a 1.62 su Sportbet.

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Il pronostico

Il Bologna ha dimostrato all’andata di saper giocare a calcio, dominando per larghi tratti, ma si è scontrato con la dura realtà della Premier League: il cinismo. L’Aston Villa è una macchina quasi perfetta in casa, dove vanta otto vittorie europee consecutive e un’imbattibilità che dura da 11 match. Per i rossoblù la missione è quasi impossibile: la storia dice che solo una squadra su 67 è riuscita a passare il turno dopo aver perso l’andata in casa con due gol di scarto. I Villans hanno mantenuto la porta inviolata in casa contro squadre italiane nelle ultime 5 occasioni europee. Il Bologna lotterà e non sarebbe una sorpresa se riuscisse a segnare almeno un gol, ma il tabù inglese (5 sconfitte su 5 trasferte oltremanica) è un peso storico difficile da ignorare.

Le probabili formazioni di Aston Villa-Bologna

ASTON VILLA (4-4-2): Bizot; Cash, Konsa, Pau Torres, Digne; McGinn, Onana, Tielemans, Rogers; Buendía, Watkins.
BOLOGNA (4-3-3): Ravaglia; João Mário, Vitík, Heggem, Miranda; Moro, Ferguson, Freuler; Bernardeschi, Castro, Rowe.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1
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