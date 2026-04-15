Pronostico Aston Villa-Bologna: Birmingham posto ostile per le italiane

Aston Villa-Bologna è una partita valida per il ritorno dei quarti di finale di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Le troppe leggerezze difensive nella gara d’andata hanno tradito un buon Bologna e la vittoria per 3-1 dell’Aston Villa al “Dall’Ara” è di fatto una sentenza. Un risultato decisamente bugiardo per quello che si è visto in campo – primo tempo dominato dai rossoblù, che avrebbero meritato di passare in vantaggio – ma che adesso obbliga la squadra di Vincenzo Italiano ad espugnare il Villa Park di Birmingham con almeno due gol di scarto per regalarsi quantomeno una chance nei tempi supplementari.

Il rammarico dell’ex tecnico di Spezia e Fiorentina è tanto. Il suo Bologna ha interpretato bene la gara e l’approccio era quello giusto, ma contro squadre come i Villans – ormai stabili tra le prime quattro in Premier League – il margine di errore è ridottissimo. Ed ogni disattenzione può risultare fatale.

È andata proprio così, con Unai Emery che con il gol di Konsa e la doppietta di uno scatenato Watkins ha ipotecato la qualificazione alle semifinali, senza strafare e con la giusta dose di cinismo. Davanti agli emiliani c’è una vera e propria montagna da scalare: negli ultimi due anni il Bologna ha affrontato due volte i Villans, in entrambi i casi a Birmingham. E per i felsinei non è finita benissimo: due sconfitte tra Champions ed Europa League, con zero gol segnati (2-0 nell’ottobre 2024 e 1-0 lo scorso settembre). Come se non bastasse, l’Aston Villa davanti ai suoi tifosi è imbattuto in Europa da 11 partite, con un bilancio di un pareggio e ben 10 vittorie.

Emery senza Martinez?

La stanchezza per l’impegno infrasettimanale domenica scorsa non ha frenato il Bologna, che si è immediatamente rifatto piegando 2-0 il Lecce al “Dall’Ara” con i gol di Orsolini e Freuler. Per Italiano è il sesto successo nelle ultime otto giornate, anche se difficilmente basterà per rientrare in corsa per l’Europa che conta. L’Aston Villa invece è reduce da un pareggio in trasferta (1-1) con il Nottingham Forest, un punticino che gli ha consentito di raggiungere il Manchester United in terza posizione, a quota 55. In ogni caso, con 7 punti di vantaggio sulla sesta la qualificazione alla prossima Champions League sembra essere ormai in cassaforte.

Emery nella gara di ritorno potrebbe dover fare a meno del suo portiere titolare Martinez: il Dibu ha saltato il match con il Forest ed è in forte dubbio per la sfida con i rossoblù. Al suo posto è pronto Bizot. Nel Bologna invece non ci sarà lo squalificato Lucumì, mentre Lykogiannis e Dallinga quasi certamente non potranno essere a disposizione di Italiano. In coppa rivedremo all’opera il trio d’attacco formato da Bernardeschi, Castro e Rowe. L’inglese è stato il migliore dei suoi all’andata ed Italiano ormai non può fare a meno della sua velocità e dei suoi dribbling.

Come vedere Aston Villa-Bologna in diretta tv e in streaming Aston Villa-Bologna è in programma giovedì alle 21:00 e si giocherà al Villa Park di Birmingham, in Inghilterra. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 252). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. Comparazione quote Il segno “Gol” è quotato a 1.65 su Goldbet e Lottomatica e a 1.73 su Sportbet. La vittoria dell’Aston Villa è quotata invece a 1.63 su Goldbet e Lottomatica e a 1.62 su Sportbet. Bonus SportBet: 100€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito 200€ Verifica Deposito minimo: 10€

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Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus Il pronostico Il Bologna ha dimostrato all’andata di saper giocare a calcio, dominando per larghi tratti, ma si è scontrato con la dura realtà della Premier League: il cinismo. L’Aston Villa è una macchina quasi perfetta in casa, dove vanta otto vittorie europee consecutive e un’imbattibilità che dura da 11 match. Per i rossoblù la missione è quasi impossibile: la storia dice che solo una squadra su 67 è riuscita a passare il turno dopo aver perso l’andata in casa con due gol di scarto. I Villans hanno mantenuto la porta inviolata in casa contro squadre italiane nelle ultime 5 occasioni europee. Il Bologna lotterà e non sarebbe una sorpresa se riuscisse a segnare almeno un gol, ma il tabù inglese (5 sconfitte su 5 trasferte oltremanica) è un peso storico difficile da ignorare. Le probabili formazioni di Aston Villa-Bologna ASTON VILLA (4-4-2): Bizot; Cash, Konsa, Pau Torres, Digne; McGinn, Onana, Tielemans, Rogers; Buendía, Watkins.

BOLOGNA (4-3-3): Ravaglia; João Mário, Vitík, Heggem, Miranda; Moro, Ferguson, Freuler; Bernardeschi, Castro, Rowe. POSSIBILE RISULTATO: 2-1