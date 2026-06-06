Cobolli-Zverev, un sogno per due: il pronostico della finale del Roland Garros

Cobolli e Zverev si contendono la Coppa dei Moschettieri a Parigi: l’analisi, i precedenti tra i due giocatori e il pronostico della finale del Roland Garros.

Non stiamo usando un’iperbole, quando diciamo che al Roland Garros di quest’anno ne sono successe di tutti i colori. Gli italiani si sono fatti valere letteralmente fino alla fine, ma sono stati anche, diciamoci la verità, un po’ sfortunati: Jannik Sinner è uscito al secondo turno per via di un malessere che non gli ha dato tregua in campo, Matteo Berrettini ha abbandonato il derby in corsa per un dolore all’anca e Matteo Arnaldi, invece, si è beccato un virus intestinale proprio alla vigilia della semifinale tutta azzurra che si sarebbe dovuta disputare venerdì.

Per fortuna, però, c’è ancora un portacolori in ballo. Flavio Cobolli si contenderà il titolo in palio a Parigi con Alexander Zverev, in un testa a testa che si preannuncia combattuto ed accesissimo. Il romano è volato all’ultimo atto senza nemmeno scendere in campo in semifinale, complice il dolorosissimo forfait, come ricordavamo pocanzi, dell’amico e connazionale Arnaldi. Sarà quindi lui a rappresentare l’Italia contro il gigante tedesco, che dal canto suo ha spento i sogni del giovane Jakub Mensik in quattro set e intravede l’occasione della vita per spezzare finalmente la maledizione Slam.

I due finalisti arrivano a questa domenica d’oro con presupposti diversi: Cobolli scenderà in campo con il serbatoio pieno, forte di due giorni di riposo assoluto che gli hanno permesso di smaltire le scorie della gara contro Auger-Aliassime. Di contro, Zverev ha dovuto faticare e non poco per arginare la spensieratezza del teenager ceco, spendendo preziose energie mentali e fisiche ma confermando una tenuta da vero top player nei momenti caldi del match.

Cobolli-Zverev: il pronostico

I precedenti storici tra i due premiano la maggiore abitudine a questi palcoscenici del tedesco, che conduce per 3-1 nel bilancio complessivo. Sulla terra battuta si sono incrociati due volte in questa prima parte di stagione: Cobolli ha firmato il capolavoro a Monaco di Baviera dominando il match, ma Zverev si è preso una rivincita severissima poche settimane dopo nei quarti di finale di Madrid con un netto 6-1 6-4. Alla luce di questi dati e numeri, Zverev è favorito per la vittoria finale. Tuttavia, ci sono tanti buoni motivi per pensare che l’energia di Cobolli, unita alla spaventosa pressione psicologica che peserà sulle spalle del tedesco, ci assicurino una gara da brivido. Il nostro pronostico pende a favore di Zverev, ma la combattività del romano rende estremamente plausibile l’ipotesi che l’azzurro vinca almeno un set.