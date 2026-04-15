Pronostico AEK-Rayo Vallecano: la semifinale è in cassaforte

AEK-Rayo Vallecano è una partita dei quarti di finale di Conference League: dove vederla, probabili formazioni e pronostico
Solamente in una occasione su sette, quando l’AEK ha perso con tre gol di scarto nella partita d’andata, è riuscito a ribaltare la situazione. E parliamo della stagione 76-77, non tanto vicina nel tempo…
Il tre a zero con il quale il Rayo ha vinto mercoledì scorso è un macigno incredibile. Serve un’impresa titanica ai greci per ribaltare la situazione. I padroni di casa dovranno usare un atteggiamento tattico sicuramente arrembante per cercare la rimonta e tutto questo porta a dire che il Rayo è ampiamente favorito. La squadra spagnola è una di quelle che si esalta nella lotta e che riesce molto spesso a colpire in contropiede. Le armi migliori sono proprio queste e di spazi ne troveranno. Certo, serve avere sangue freddo perché l’ambiente sarà bello caldo, ma se gli spagnoli riuscissero a chiudere i primi venti minuti senza subire gol, allora il più sarebbe fatto.
A differenza del match d’andata, per come si prospetta questa partita e per quello che sarà il leit-motiv della stessa, crediamo fortemente che il ritorno possa regalare almeno una rete per squadra. E no, stavolta l’AEK non riuscirà a fare il miracolo.
Come vedere AEK-Rayo Vallecano in diretta tv e in streaming
La sfida AEK-Rayo Vallecano è in programma giovedì alle 21. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 252). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.
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Comparazione quote
La vittoria dell’AEK è quotata 2.05 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL è quotato invece a 1.63 su Goldbet e Lottomatica.
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Il pronostico
Potrebbe anche riuscire a vincerla, la partita, i padroni di casa, ma il Rayo almeno una rete la farà. E quindi si prenderà il passaggio del turno.
Le probabili formazioni di AEK-Rayo Vallecano
AEK (4-2-2-2): Strakosha; Rota, Moukoudi, Relvas, Pilios; Pineda, Marin; Koita, Gacinovic; Jovic, Varga.
RAYO VALLECANO (4-2-3-1): Batalla; Ratiu, Lejeune, Luiz Felipe, Chavarria; Lopez, Valentin; de Frutos, Palazon, Garcia; Alemao.
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