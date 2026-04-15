Pronostici Bayern Monaco-Real Madrid: marcatore e tiri in porta

Pronostici Bayern Monaco-Real Madrid, all’Allianz Arena va in scena una sfida stellare che sulla falsariga dell’andata non dovrebbe lesinare emozioni. Le nostre scelte.

Con ancora negli occhi lo spettacolo pirotecnico dell’andata al “Bernabeu”, la supersfida tra Bayern Monaco e Real Madrid si sposta nel catino dell’Allianz Arena, dove i bavaresi cercheranno di far valere la legge del più forte. La corazzata di Vincent Kompany ha dimostrato di essere una macchina da gol senza eguali. Il Real però arriva a Monaco con la consapevolezza di chi ha trasformato l’impossibile in ordinaria amministrazione per decenni.

Con i Blancos costretti a inseguire e a rimontare il 2-1 della scorsa settimana, ci attende una partita a scacchi giocata a ritmi altissimi. Un match in cui la gestione degli spazi e la precisione chirurgica sotto porta faranno la differenza tra la gloria e il fallimento stagionale. Sarà un duello di nervi e potenza. Il Bayern proverà a soffocare la manovra madrilena, mentre gli uomini di Arbeloa sono pronti a scatenare i propri velocisti in ripartenza.

Vinicius l’uomo della provvidenza?

In una notte costellata di stelle, abbiamo selezionato i profili statistici più caldi per orientare le scelte sui protagonisti assoluti. Come marcatore Plus puntiamo su Vinicius. Sì, perché se Mbappé attira su di sé tutte le attenzioni dei difensori, il brasiliano è l’uomo che spesso decide i destini europei del Real.

Con cinque gol già siglati in questa Champions League e un dato impressionante di 7.74 xG, il nazionale verdeoro è costantemente nel cuore delle occasioni pericolose. La sua media di 4.1 tiri totali e 1.5 nello specchio a partita conferma che, in una serata dove il Real Madrid dovrà giocoforza attaccare, il suo nome è il primo della lista per scardinare la difesa di Neuer.

Non possiamo, poi, non considerare Harry Kane per quanto concerne i tiri in porta. Il bomber bavarese ha già timbrato il cartellino all’andata e all’Allianz Arena alza regolarmente il livello. Con una media di 1.9 tiri in porta a partita in questa edizione della Champions, l’inglese è il fulcro di ogni manovra offensiva. Puntare su almeno due conclusioni nello specchio da parte sua è quasi una garanzia, data la sua capacità di calciare con entrambi i piedi da qualsiasi posizione.

I Blancos difficilmente riusciranno a contenere Michael Olise, il vero fenomeno di questo Bayern. Il francese è la vera rivelazione della stagione mostruosa dei tedeschi. Con una media di 3.4 tiri totali a partita, l’ex Crystal Palace è un calciatore che ama cercare la conclusione appena vede uno spiraglio. La sua propensione al tiro, unita alla libertà di movimento che gli concede Kompany, rende la giocata su almeno tre tiri totali estremamente probabile in una partita che il Bayern vorrà controllare.

Jude Bellingham è invece il jolly di Arbeloa. La sua capacità di inserirsi senza palla e la potenza nel tiro dalla media distanza lo rendono una minaccia costante per la mediana bavarese. Considerando che il Real dovrà alzare il baricentro, almeno due tiri totali da parte dell’inglese sono il minimo sindacale per un incursore che ha nel Dna il senso del gol e della posizione.

Quindi, ricapitolando: Vinicius marcatore plus, Kane over 1,5 tiri in porta plus, Olise over 2,5 tiri totali plus e Bellingham over 1,5 tiri totali plus, su GoldBet hanno un valore di 7,91 volte la posta.