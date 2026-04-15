I pronostici di mercoledì 14 aprile: non solo Champions League

I pronostici di mercoledì 14 aprile, si chiude il ritorno dei quarti di finale di Champions League, in campo anche Saudi Pro League e League One

Il ritorno dei quarti di finale di Champions League si chiude stasera con le ultime due partite, la più attesa delle quali è senza dubbio la sfida tra Bayern Monaco e Real Madrid. Già la partita d’andata non ha deluso le aspettative con più di venti tiri totali e gli expected goals superiori a due per entrambe le squadre.

Neppure la mistica del “Bernabeu” è riuscita a frenare i bavaresi, che ad inizio ripresa erano già sopra di due gol (Luis Diaz e Kane), trascinati pure da un Neuer in versione deluxe – l’esperto portiere è stato autore di parate strepitose – e dalle magie di un Olise sempre più determinante.

Il Bayern Monaco ha vinto tutte le gare interne di questa Champions League con una media di 3,2 gol a partita e non stupisce il fatto che per i bookmaker parta nettamente favorito. Il Real, privo di Courtois e Tchouaméni, si affida al duo Mbappé-Vinicius, ma i numeri sono impietosi: i bavaresi hanno superato il turno 29 volte su 30 dopo aver vinto l’andata fuori casa.

Il Real sarà costretto a scoprirsi, il che esalta le caratteristiche della squadra di Kompany. Aspettiamoci gol e spettacolo. I Blancos hanno l’orgoglio per segnare, ma questo Bayern viaggia a ritmi insostenibili per chiunque in Europa in questo momento.

Pronostici: la scelta del Veggente

• GOL + OVER 2,5 in Bayern Monaco-Real Madrid, Champions League, ore 21:00

Vincenti

BODO GLIMT (in Sarpsborg 08-Bodø Glimt, Eliteserien , ore 19:00)

(in Sarpsborg 08-Bodø Glimt, Eliteserien ore 19:00) BAYERN MONACO (in Bayern Monaco-Real Madrid, Champions League , ore 21:00)

(in Bayern Monaco-Real Madrid, Champions League ore 21:00) ARSENAL (in Arsenal-Sporting CP, Champions League, ore 21:00)

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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Bayern Monaco-Real Madrid , Champions League, ore 21:00

, Champions League, ore 21:00 Tromsø-Lillestrøm , Eliteserien, ore 19:00

, Eliteserien, ore 19:00 Celje-Olimpija, Slovenia 1. SNL, ore 18:30

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Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Al Nassr-Al Ettifaq , Saudi Pro League, ore 20:00

, Saudi Pro League, ore 20:00 Arsenal-Sporting CP, Champions League, ore 21:00

Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 11.78 GOLDBET ; 12.02 SPORTBET; 11.78 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• ARSENAL VINCENTE CON UN GOL DI SCARTO in Arsenal-Sporting CP, Champions League, ore 21:00