Pronostico Southampton-Blackburn: settima di fila

Southampton-Blackburn è una partita della Championship inglese: dove vederla, formazioni e pronostico
Sono diciassette i risultati utili consecutivi del Southampton, addirittura sono 6 le vittorie di fila. E vedendo la classifica, con un paio pure di partite in meno rispetto alla prima della classe, con il cammino fatto negli ultimi mesi i Saints hanno capito di poter puntare direttamente alla promozione. Se si continuasse con questa marcia di dubbi davvero non ce ne sarebbero.
Certo, più passa il tempo e più è complicato riuscire ad avere la meglio sempre. Ovvio che la vittoria sull’Arsenal in FA CUP ha dimostrato ulteriormente il valore di questa squadra che, almeno in Championship – dopo il cammino indegno della passata stagione in Premier – può fare il bello e il cattivo tempo. Anche il Blackburn viene da tre risultati utili di fila in trasferta che hanno aggiustato un poco la classifica. Adesso gli ospiti vedono distanti la zona retrocessione di quattro lunghezze, non un margine così sicuro, ma nemmeno che mette così sotto pressione perché ci sono pure sempre due squadre in mezzo.
Detto questo, la classifica è sempre un fattore nel caso delle ultime giornate perché parliamo di squadre che possono avere delle motivazioni diverse, in questa situazione parliamo di una squadra più forte e che ha ambizioni. Ecco perché crediamo nella vittoria del Southampton.
Come vedere Southampton-Blackburn in diretta tv e in streaming
Southampton-Blackburn in programma martedì alle 21 non potrà essere seguita in nessun modo in Italia. I diritti della Championship, la Serie B inglese, non stati acquisiti da nessuno.
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Comparazione quote
La vittoria del Southampton è quotata 1.57 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL è a 1.80 su Goldbet, Lottomatica.
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Il pronostico
Ottava vittoria di fila in tutte le manifestazioni per i padroni di casa che cercheranno fino all’ultima giornata di prendersi la promozione diretta in Premier League. Ma qualora non ce la facessero questi tre punti di fatto blinderebbero i playoff.
Le probabili formazioni di Southampton-Blackburn
SOUTHAMPTON (4-2-3-1): Peretz; Bree, Harwood-Bellis, Stephens, Manning; Jander, Charles; Matsuki, Azaz, Scienza; Larin.
BLACKBURN (3-4-2-1): Toth; Atcheson, McLoughlin, Cashin; Alebiosu, Forshaw, Gardner-Hickman, Ribeiro; Morishita, Cantwell; Jorgensen.
POSSIBILE RISULTATO: 2-0
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