Pronostico Luton-Northampton: il sorpasso è triplo

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Luton-Northampton è una partita valida per la giornata numero 43 della League One: pronostico e formazioni 

Il Luton con 61 punti in classifica ha la possibilità, con una vittoria sul Northampton, di fare un triplo sorpasso in classifica sicuro, anche perché rispetto a quelle che stanno davanti i padroni di casa hanno una sfida in meno e in un caso addirittura due.

Pronostico Luton-Northampton
Pronostico Luton-Northampton: il sorpasso è triplo (Profilo Instagram Luton) – Ilveggente.it

Il momento è ottimo per il Luton: parliamo di una squadra che nel corso delle ultime sei partite ha vinto cinque volte e ha rilanciato in maniera prepotente – anche se non sembra ci sia più tempo – le proprie ambizioni di playoff. Sì, vero che se il cammino dovesse rimanere identico (quindi continuare a vincere) la possibilità di fare gli spareggi promozione ci sarebbe eccome. Sicuramente il turno di martedì sera è semplice, non solo sulla carta, ma è semplice davvero perché gli ospiti, oltre al fatto che non hanno più possibilità di salvezza (altro che miracolo, servirebbe qualcosa in più) arrivano a questo appuntamento in una situazione di forma quasi drammatica. Sono sette le sconfitte di fila, e solamente tre, in questo lasso di tempo, i gol trovati. Nessuna speranza, in poche parole, nessuna possibilità di venire fuori da una situazione del genere. Ed è anche per questo motivo che il Luton sente proprio da vicino il profumo di un’altra vittoria.

Come vedere Luton-Northampton in diretta tv e in streaming

Luton-Northampton in programma mercoledì alle 20:45 non potrà essere seguita in nessun modo in Italia. I diritti della Championship, la Serie B inglese, non stati acquisiti da nessuno.

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Il pronostico

Lo stato di forma e la sterilità offensiva degli ospiti ci spingono a dire che il Luton possa trovare davvero un’altra vittoria importante. Tre punti che permetteranno ai padroni di casa di piazzare un triplo sorpasso clamoroso in classifica. Non ci sarà storia.

Le probabili formazioni di Luton-Northampton

LUTON (3-4-3): Keeley; Andersen, Odoffin, Naismith; Jones, Walsh, Palmer, Lawrence; Richards, Clark, Al Hamadi.
NORTHAMPTON (4-4-2): Burge; Burroughs, Moore, Guthrie, McAdam; Fornah, Taylor, Campbell, Jacobs; Evans, Eaves.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0

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