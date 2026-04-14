Pronostico Betis-Braga: salta la costante dopo tre partite

Betis-Braga è una partita dei quarti di finale di Europa League: dove vederla, probabili formazioni e pronostico
Ve l’avevamo detto nel pronostico del match della scorsa settimana – abbiamo centrato anche il risultato esatto finale – che tutto si sarebbe deciso questo giovedì, nella sfida di ritorno tra Betis e Braga. E gli spagnoli, adesso, forti del fattore campo e forti di un risultato positivo in trasferta, partono con tutti i favori del pronostico.
Ci ha messo un po’, mercoledì scorso, il Betis per entrare in partita. Ma quando lo ha fatto ha dimostrato a tutti di avere delle qualità importanti per riuscire a superare questo turno. Gli spagnoli, inoltre, stanno dando l’impressione di aver tirato un po’ i remi in barca in campionato e che arrivati a questo punto della stagione stiano pensando solamente ad arrivare in fondo all’Europa League e vincerla. Pellegrini in panchina è una sicurezza e, anche la squadra che ha a disposizione, è una delle migliori in circolazione nella manifestazione.
Il Braga ha “rischiato” di portare a casa la vittoria la scorsa settimana, ma nel momento in cui il Betis ha alzato il livello della prestazione ha potuto fare poco. Non c’è stata storia, e non c’è nemmeno stata la possibilità di riprendere in mano la partita. Alla fine il dominio spagnolo è stato evidente e tutto questo lascia aperta la porta ad una sola soluzione. E ve la diciamo sotto, nel nostro pronostico.
Come vedere Betis-Braga in diretta tv e in streaming
La sfida Betis-Braga è in programma giovedì alle 21. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 252). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.
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Comparazione quote
La vittoria del Betis è quotata 1.85 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL è quotato invece a 1.72 su Goldbet e Lottomatica.
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Il pronostico
Nei tre precedenti tra queste due squadre la partita è sempre finita in pareggio. Adesso la X salta con una vittoria del Betis che si prenderà la semifinale di Europa League.
Le probabili formazioni di Betis-Braga
BETIS (4-2-3-1): Lopez; Ruibal, Bartra, Llorente, Rodriguez; Amrabat, Altimira; Antony, Fornals, Ezzalzouli; Hernandez.
BRAGA (4-2-3-1): Hornicek; Lagerbielke, Niakate, Arrey-Mbi; Gomez, Grillitsch, Moutinho, Martinez; P Victor, Horta; Navarro.
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