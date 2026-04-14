Pronostico Betis-Braga: salta la costante dopo tre partite

Betis-Braga è una partita dei quarti di finale di Europa League: dove vederla, probabili formazioni e pronostico

Ve l’avevamo detto nel pronostico del match della scorsa settimana – abbiamo centrato anche il risultato esatto finale – che tutto si sarebbe deciso questo giovedì, nella sfida di ritorno tra Betis e Braga. E gli spagnoli, adesso, forti del fattore campo e forti di un risultato positivo in trasferta, partono con tutti i favori del pronostico.

Ci ha messo un po’, mercoledì scorso, il Betis per entrare in partita. Ma quando lo ha fatto ha dimostrato a tutti di avere delle qualità importanti per riuscire a superare questo turno. Gli spagnoli, inoltre, stanno dando l’impressione di aver tirato un po’ i remi in barca in campionato e che arrivati a questo punto della stagione stiano pensando solamente ad arrivare in fondo all’Europa League e vincerla. Pellegrini in panchina è una sicurezza e, anche la squadra che ha a disposizione, è una delle migliori in circolazione nella manifestazione.

Il Braga ha “rischiato” di portare a casa la vittoria la scorsa settimana, ma nel momento in cui il Betis ha alzato il livello della prestazione ha potuto fare poco. Non c’è stata storia, e non c’è nemmeno stata la possibilità di riprendere in mano la partita. Alla fine il dominio spagnolo è stato evidente e tutto questo lascia aperta la porta ad una sola soluzione. E ve la diciamo sotto, nel nostro pronostico.

Come vedere Betis-Braga in diretta tv e in streaming La sfida Betis-Braga è in programma giovedì alle 21. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 252). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI Comparazione quote La vittoria del Betis è quotata 1.85 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL è quotato invece a 1.72 su Goldbet e Lottomatica. Bonus SportBet: 100€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito 200€ Verifica Deposito minimo: 10€

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Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus Il pronostico Nei tre precedenti tra queste due squadre la partita è sempre finita in pareggio. Adesso la X salta con una vittoria del Betis che si prenderà la semifinale di Europa League. Le probabili formazioni di Betis-Braga BETIS (4-2-3-1): Lopez; Ruibal, Bartra, Llorente, Rodriguez; Amrabat, Altimira; Antony, Fornals, Ezzalzouli; Hernandez.

BRAGA (4-2-3-1): Hornicek; Lagerbielke, Niakate, Arrey-Mbi; Gomez, Grillitsch, Moutinho, Martinez; P Victor, Horta; Navarro. POSSIBILE RISULTATO: 2-1