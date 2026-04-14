Pronostico Bayern Monaco-Real Madrid, completano l’opera in Baviera: zero titoli

Bayern Monaco-Real Madrid è una partita valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: statistiche, notizie, diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Intensità, spettacolo, giocate d’alta scuola. Venti tiri totali a testa e gli xG creati che in entrambi i casi superano abbondantemente le due unità. L’andata tra Real Madrid e Bayern Monaco non ha deluso le aspettative, tenendo incollati agli schermi tifosi e appassionati di tutto il mondo. Alla fine a spuntarla è stata la squadra che in questo momento ha indubbiamente qualcosa in più, quella di Vincent Kompany, una vera e propria “macchina da guerra” che non ha eguali in tutto il continente. Neppure la mistica del “Bernabeu” è riuscita a frenare i bavaresi, che ad inizio ripresa erano già sopra di due gol (Luis Diaz e Kane), trascinati pure da un Neuer in versione deluxe – l’esperto portiere è stato autore di parate strepitose – e dalle magie di un Olise sempre più determinante.

Il Real Madrid però non è mai uscito dalla partita, non ha mai staccato veramente la spina, neanche dopo il doppio vantaggio. E nel quarto d’ora finale ha accorciato le distanze con uno dei suoi fenomeni, Mbappé, una rete fondamentale perché tiene in vita le speranza di qualificazione degli uomini di Alvaro Arbeloa, sebbene in Baviera sarà difficilissimo vincere con almeno due gol di scarto.

Nel tempio madrileno il Bayern Monaco ha dimostrato che non esistono squadre in grado di contrastare la sua potenza offensiva. E come se non bastasse in campionato, nel fine settimana, Neuer e compagni hanno asfaltato 5-0 il St. Pauli ad Amburgo sfondando il muro dei 100 gol (attualmente sono 105) e stracciando un record che resisteva dagli anni ’70.

Arbeloa perde Tchouaméni ma ritrova Bellingham

L’ennesima Bundesliga è sempre più vicina, considerando pure che il Borussia Dortmund nel weekend ha perso con il Leverkusen ed è scivolato a -12: manca davvero poco alla conquista aritmetica del titolo.

Il Real Madrid, invece, non è andato al di là di un pareggio con il Girona (1-1). Scarichi dal punto di vista atletico e già con la testa al ritorno con il Bayern, i Blancos hanno mancato l’appuntamento con i tre punti per la seconda giornata di fila.

Nel frattempo il Barcellona capolista è volato a +9, chiudendo di fatto i conti per la Liga. Fuori da tutto, le Merengues hanno solo la Champions League per far sì che questa stagione non si trasformi in un totale fallimento. Arbeloa all’Allianz Arena dovrà fare ancora a meno di Courtois – il suo sostituto Lunin è stato molto incerto tra i pali all’andata – ma non ci sarà neppure lo squalificato Tchouaméni. A centrocampo spazio al rientrante Bellingham, mentre a guidare l’attacco toccherà di nuovo a Mbappé e Vinicius. Dall’altro lato, non sono previste rivoluzioni: assenti il giovane talento Karl ed il portiere di riserva Ulreich, da valutare infine le condizioni del giapponese Ito. Dietro all’inamovibile Kane agiranno come all’andata Olise, Gnabry e Luis Diaz, trio fantascientifico.

Come vedere Bayern Monaco-Real Madrid in streaming

Bayern Monaco-Real Madrid è in programma mercoledì alle 21:00 all’Allianz Arena di Monaco di Baviera, in Germania. L’incontro verrà trasmesso in diretta streaming su Amazon Prime Video. Abbonarsi alla piattaforma, che ha l’esclusiva su sedici gare del mercoledì di Champions League, ha un costo di 4,99 euro al mese oppure di 49,90 euro all’anno. Chi non è ancora abbonato può attivare gratis una prova di trenta giorni.

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Il pronostico

Il Bayern Monaco ha vinto tutte le gare interne di questa Champions League con una media di 3,2 gol a partita e non stupisce il fatto che per i bookmaker parta nettamente favorito. Il Real, privo di Courtois e Tchouaméni, si affida al duo Mbappé-Vinicius, ma i numeri sono impietosi: i bavaresi hanno superato il turno 29 volte su 30 dopo aver vinto l’andata fuori casa. Tuttavia, c’è un tabù da sfatare: il Bayern non batte le Merengues all’Allianz Arena da ben 4 incontri. La potenza del trio Olise-Gnabry-Diaz alle spalle di Kane è straripante per una difesa madrilena apparsa vulnerabile – solamente una partita senza subire reti nelle ultime 11 uscite – e difesa da un Lunin incerto. Il Real sarà costretto a scoprirsi, il che esalta le caratteristiche della squadra di Kompany. Aspettiamoci gol e spettacolo. I Blancos hanno l’orgoglio per segnare, ma questo Bayern viaggia a ritmi insostenibili per chiunque in Europa in questo momento.

Le probabili formazioni di Bayern Monaco-Real Madrid

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Stanišić; Kimmich, Pavlović; Olise, Gnabry, Luis Díaz; Kane.

REAL MADRID (4-3-3): Lunin; Alexander-Arnold, Rüdiger, Militão, Fran García; Valverde, Camavinga, Bellingham; Arda Güler, Mbappé, Vinícius Jr.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1