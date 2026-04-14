Pronostico Arsenal-Sporting CP, la semifinale per curare le ferite: rimonta complicata

Arsenal-Sporting CP è una partita valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: statistiche, notizie, diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

L’Arsenal non ha mai raggiunto le semifinali di Champions League per due volte consecutive. Mercoledì sera, all’Emirates Stadium, la squadra di Mikel Arteta ha la possibilità di sfatare questo tabù: gli basterebbe evitare la sconfitta (qualsiasi pareggio lo qualificherebbe) con lo Sporting CP per superare il turno ed approdare tra le prime quattro d’Europa come lo scorso anno.

Scardinare la difesa biancoverde, però, potrebbe non essere così semplice. All’andata a Lisbona i Gunners hanno infatti impiegato 91 minuti per gonfiare la porta di Rui Silva. C’è riuscito Havertz in pieno recupero, quando ormai sembrava che la partita dovesse terminare a reti bianche. Inutile ribadire come lo 0-1 sia un vantaggio preziosissimo in ottica doppia sfida. Anche perché tra Premier e Champions League l’Arsenal quest’anno ha incassato solamente due sconfitte (nessuna in Europa) davanti al proprio pubblico. Un altro assist arriva dalla cabala: i londinesi hanno passato il turno 17 volte su 18 quando si sono aggiudicati il match d’andata lontano dalla capitale inglese.

Sarà inevitabile, tuttavia, pensare a ciò che è avvenuto nello scorso weekend: l’Arsenal, contro ogni pronostico, è caduto in casa con il Bournemouth (1-2) e adesso rischia seriamente di essere raggiunto dal Manchester City in vetta alla classifica.

La Premier è ufficialmente riaperta: i Cityzens hanno approfittato del passo falso dei Gunners travolgendo il Chelsea e andando a -6, ma rispetto all’attuale capolista hanno giocato una gara in meno e potenzialmente potrebbero essere a -3, con lo scontro diretto (a Manchester, fra l’altro in programma nel prossimo fine settimana) ancora da giocare.

Una settimana cruciale per i Gunners

Si apre, dunque, una settimana cruciale per un Arsenal che sembra lontano dalla sua forma migliore. Lo Sporting CP invece ha subito voltato pagina dopo il KO in coppa. Un gol di Bragança ad inizio ripresa sabato scorso è bastato per piegare l’Estrela Amadora (0-1) e rimanere in corsa per il titolo: sempre 5 i punti da recuperare sulla capolista Porto ma con una partita in meno rispetto ai Dragoni.

Senza nulla da perdere, siamo certi che a Londra i lusitani si giocheranno le loro chance. Il tecnico biancoverde Rui Borges non avrà a disposizione gli infortunati Ioannidis e Luis Guilherme: non sono al 100% neppure Fresneda e Simoes ma entrambi dovrebbero stringere i denti. Qualche dubbio anche per Arteta, che spera di recuperare Calafiori e Timber.

Nessuno dei due, però, giocherà dal 1′. In mezzo l’allenatore di origini basche potrebbe dare spazio a Norgaard: Zubimendi, infatti, è apparso esausto dopo la gara con il Bournemouth. Il terminale offensivo sarà il grande ex Gyokeres, stavolta supportato dal trio formato da Madueke, Eze e Trossard.

Come vedere Arsenal-Sporting CP in diretta tv e in streaming

La sfida tra Arsenal e Sporting CP è in programma mercoledì alle 21:00 all’Emirates Stadium di Londra, in Inghilterra. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213), Sky Sport (canale 251) ed in chiaro su TV8 (canale 108 e 508 del digitale terrestre). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Il pronostico

L’Arsenal ha la storia dalla sua parte. Ha superato il turno 17 volte su 18 dopo aver vinto la gara d’andata in trasferta e non perde in casa contro le portoghesi da 8 partite. Tuttavia, lo Sporting è un osso duro che all’andata ha capitolato solo nel recupero.

Arteta dovrà gestire le energie in vista del delicato scontro diretto col City, mentre lo Sporting recupera pedine fondamentali come Fresneda. I portoghesi non hanno mai vinto in 10 trasferte in Inghilterra, ma hanno pareggiato le ultime quattro: un segnale di resilienza estrema. I Gunners non hanno bisogno di stravincere e la stanchezza per i troppi match ravvicinati suggerisce una gestione oculata del ritmo. Lo Sporting farà fatica a ribaltare lo 0-1 contro una difesa che in Europa, davanti al proprio pubblico, è quasi imperforabile. Il pareggio qualificherebbe i londinesi e rispecchierebbe l’equilibrio visto in Portogallo una settimana fa, ma la qualità del tridente Madueke-Eze-Trossard potrebbe regalare una vittoria di misura ad Arteta.

Le probabili formazioni di Arsenal-Sporting CP

ARSENAL (4-2-3-1): Raya; White, Saliba, Gabriel, Hincapié; Zubimendi, Rice; Madueke, Eze, Trossard; Gyökeres.

SPORTING CP (4-2-3-1): Rui Silva; Fresneda, Diomande, Gonçalo Inácio, Maximiliano Araújo; Hjulmand, Morita; Catamo, Trincão, Pedro Gonçalves; Luis Suárez.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1