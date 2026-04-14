Pronostici Liverpool-PSG: marcatore e tiri in porta

Pronostici Liverpool-PSG: dopo la vittoria della scorsa settimana i campioni in carica sono favoriti anche per il momento dei Reds. Le nostre scelte

Quando le partite iniziano a contare davvero, anche se sembra una squadra un po’ in difficoltà rispetto allo scorso anno, il PSG fa capire a tutti che c’è e che è una delle candidate alla vittoria finale di questa manifestazione.

Il due a zero della scorsa settimana contro il Liverpool in casa mette serenità. E quindi le possibilità di un ribaltone – anche per quello che è il momento generale che la squadra di Slot vive da un anno a questa parte – sono ridotte davvero al minimo. Le abilità tecniche, tattiche, e anche mentali che i parigini riescono a mettere in campo ogni partita permettono a tutti di stare sereni. E anche i nostri pronostici, vuoi o non vuoi, spingono verso la direzione ospite. Ma andiamo a vedere insieme quelli che sono gli uomini decisivi.

Pronostici Liverpool-PSG: le nostre scelte

Facciamo due scelte su due uomini, e decidiamo di andare sullo stesso pronostico perché sono quelli che al momento hanno maggiori possibilità per vari motivi di potersi ritrovare decisivi.

Non solo per stato di forma, qualità tecniche e via dicendo, ma anche perché balisticamente, almeno uno dei due, è quello più pericoloso. Quindi: in casa Liverpool non possiamo che non dire Szoboszlai, segna o assist DUO. E ovviamente, passando al PSG, non possiamo non nominare Kvara, che pure all’andata ha fatto gol e che ha dimostrato ancora una volta di essere un attaccante clamoroso per quello che riesce a dare e per quello che può ancora dare. Il georgiano dà la sensazione di poter crescere ulteriormente nei prossimi anni. Immaginiamo cosa può diventare.

Ricapitolando, quindi, tenendo presente che le quote sono di Sportbet che permette di legare sia marcatori che assist, Szoboszlai e Kvara segna o assist DUO, hanno un valore di 6,08 volte la posta.