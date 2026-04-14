I pronostici di martedì 14 aprile: non solo Champions League

I pronostici di martedì 14 aprile, al via il ritorno dei quarti di finale di Champions League, si gioca anche in altri campionati

Iniziano stasera le partite di ritorno dei quarti di finale di Champions League con due bellissime sfide: Atletico Madrid-Barcellona e Liverpool-PSG. La squadra allenata da Simeone dovrà amministrare il vantaggio di due gol della partita di andata al Camp Nou, in cui i blaugrana hanno dovuto giocare tutto il secondo tempo in dieci contro undici per l’espulsione di Cubarsi. Tensione alle stelle e gol in arrivo.

Nell’altra partita il Liverpool invece dovrà provare a rimontare la sconfitta per due a zero dell’andata a Parigi potendo però contare sul supporto di Anfield: anche qui i gol non dovrebbero mancare.

Ci sono anche dei recuperi in Serie B, Championship, League One e League Two. In Serie B c’è la sfida in zona playoff tra Catanzaro e Modena, mentre in Inghilterra probabili le vittorie di Southampton e Wigan contro Blackburn e Rotherham.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X + OVER 1,5 in Catanzaro-Modena, Serie B, ore 19:00

Vincenti

SOUTHAMPTON (in Southampton-Blackburn, Championship , ore 20:45)

(in Southampton-Blackburn, Championship ore 20:45) WIGAN (in Wigan-Rotherham, League One , ore 20:45)

(in Wigan-Rotherham, League One ore 20:45) AL QADSIAH (in Al Qadsiah-Al Shabab, Saudi Pro League, ore 20:00)

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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Atletico Madrid-Barcellona , Champions League, ore 21:00

, Champions League, ore 21:00 Al Qadsiah-Al Shabab , Saudi Pro League, ore 20:00

, Saudi Pro League, ore 20:00 Aldershot Town-Southend, National League, ore 20:45

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Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Liverpool-PSG , Champions League, ore 21:00

, Champions League, ore 21:00 Huddersfield-Cardiff, League One, ore 20:45

Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 13.22 GOLDBET ; 13.91 SPORTBET; 13.22 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• 2 + GOL in Aldershot Town-Southend, National League, ore 20:45