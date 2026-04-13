Pronostico Valladolid-Eibar: ottavo di fila

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Valladolid-Eibar è una gara della trentacinquesima giornata della Segunda Division spagnola: pronostico e formazioni 

Valladolid ed Eibar si sfidano in questa partita che mette in palio dei punti pesantissimi per posizioni diverse di classifica. I padroni di casa si vorrebbero allontanare dalla zona retrocessione, forse anche in maniera definitiva qualcosa dovesse arrivare una vittoria, gli ospiti invece sono alla ricerca di qualcosa di importante davvero, l’ottavo risultato utile di fila.

Pronostico Valladolid-Eibar
Pronostico Valladolid-Eibar: ottavo di fila (Profilo Instagram Eibar) – Ilveggente.it

Gli ospiti sono a quattro punti dalla zona playoff e siccome mancano ancora diverse partite alla fine del campionato le opportunità di arrivare dentro ci sono. Soprattutto se dovessero confermare lo straordinario momento di forma che stanno vivendo, con sette vittorie e un pareggio nelle ultime sette, e con pochi gol presi. Uno straordinario pacchetto difensivo che permette di guardare con molto interesse a questa parte finale di stagione: parliamo pur sempre di una squadra che ha fatto la Liga per diverse stagioni e che vorrebbe tornarci presto.

Come vedere Valladolid-Eibar in diretta tv e streaming

La sfida Valladolid-Eibar, gara valida per la trentacinquesima giornata della Segunda Division spagnola, è in programma lunedì alle 20:30. Le partite di questo campionato, in Italia, non si possono seguire né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming, nessuno ha infatti acquisito i diritti.

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Comparazione quote

La vittoria dell’Eibar è quotata 3.25 su GoldbetLottomatica. Il segno GOL, invece, ha un valore 1.92 su Goldbet e Lottomatica.

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Il pronostico

Il segno gol vale quasi due volte la posta ed è sicuramente da tenere in considerazione. Occhio, quindi, alla possibilità tra le altre cose pure della vittoria esterna. Per quanto vi abbiamo raccontato prima, e per il momento di forma che vive l’Eibar, è una gara che potrebbe regalare una grandissima quota esterna.

Le probabili formazioni di Valladolid-Eibar

VALLADOLID (4-2-3-1): Aceves; Alejo, Tomeo, Torres, Clerc; Juric, Ponceau; Peter Federico, Chuki, Biuk; Latasa. 
EIBAR (4-2-3-1): Magunagioitia; Cubero, Nolaskoian, Jair, Arbilla; Alvarez, Olatexea; Corpas Serna, Javier Marton, Guruzeta; Bautista. 

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-2

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